Belgique, 19e journée, 1re division

Sans Alexis Beka Beka, non retenu, Le RAAL La Louvière chute à Westerlo (1-2). Le promu, qui n'a plus gagné un match de championnat depuis le 2 novembre, est 14e et relégable.

Croatie, 18e journée, 1re division

Rijeka termine l'année 2025 par une victoire face à Gorica (1-1). Remplaçant face à son ancien club, Merveil Ndockyt est entré à la 82e.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Espagne, 19e journée, 2e division

Gijon l'emporte 1-0 à Leganes. Sans Yann Kembo et Pierre Mbemba, non retenus.

Gijon est septième avec 30 points, à deux longueurs du podium.

Espagne, 16e journée, 4e division, groupe 2

Corentin Louakima est resté sur le banc lors du succès du Real Union Irun à Naxara (3-1).

Espagne, 15e journée, 5e division, groupe 2

La réserve du Sporting Gijón concède le nul 1-1 face à Cavadonga. Fred Loki est entré à la 62e, alors que Pierre Mbemba et Yann Kembo étaient absents de la feuille de match.

Israël, 15e journée, 1re division

L'Hapoel Tel Aviv bat Bnei Raina (3-1). Avec Fernand Mayembo titulaire et capitaine.

Sakhnin corrige Ashdod (3-0). Sans Glid Otanga resté sur le banc, ni Durel Avounou, non convoqué.

Au classement, l'Hapoel Tel Aviv, promu, est 4e avec 25 points et 4 longueurs de retard sur le podium.

Avec 20 points, Sakhnin est 7e.

Italie, 16e journée, 1re division

Le Torino prend les trois points à Sassuolo (1-0). Sous les yeux de Niels Nkounkou, resté sur le banc.

Warren Bondo et Cremonense prennent un point sur le terrain de la Lazio (0-0).

Italie, 19e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta Bergame chute à Catane (1-3). Sans Digne Pounga, non retenu.

Kosovo, 18e journée, 1re division

Drita prend un point à Malisheva (1-1). Avec Raddy Ovouka titulaire.

Malte, 14e journée, 1re division

Marsaxlokk est défait à La Vallette (0-1). Christoffer Mafoumbi a été battu par Yankam, qui place sa tête au coeur d'une défense apathique (61e).

Quelques minutes avant, le portier congolais avait sorti un centre-tir de Gomes (63e).

Titulaire en pointe, Juvhel Tsoumou a tenté une grosse frappe détournée en corner à la 23e.

Signalé hors-jeu sur l'égalisation de son équipe, refusée par l'arbitre après consultation du VAR (90e+5).