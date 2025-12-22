Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Croatie, Espagne, Israël, Italie, Kosovo et Malte)

22 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Belgique, 19e journée, 1re division

Sans Alexis Beka Beka, non retenu, Le RAAL La Louvière chute à Westerlo (1-2). Le promu, qui n'a plus gagné un match de championnat depuis le 2 novembre, est 14e et relégable.

Croatie, 18e journée, 1re division

Rijeka termine l'année 2025 par une victoire face à Gorica (1-1). Remplaçant face à son ancien club, Merveil Ndockyt est entré à la 82e.

Espagne, 19e journée, 2e division

Gijon l'emporte 1-0 à Leganes. Sans Yann Kembo et Pierre Mbemba, non retenus.

Gijon est septième avec 30 points, à deux longueurs du podium.

Espagne, 16e journée, 4e division, groupe 2

Corentin Louakima est resté sur le banc lors du succès du Real Union Irun à Naxara (3-1).

Espagne, 15e journée, 5e division, groupe 2

La réserve du Sporting Gijón concède le nul 1-1 face à Cavadonga. Fred Loki est entré à la 62e, alors que Pierre Mbemba et Yann Kembo étaient absents de la feuille de match.

Israël, 15e journée, 1re division

L'Hapoel Tel Aviv bat Bnei Raina (3-1). Avec Fernand Mayembo titulaire et capitaine.

Sakhnin corrige Ashdod (3-0). Sans Glid Otanga resté sur le banc, ni Durel Avounou, non convoqué.

Au classement, l'Hapoel Tel Aviv, promu, est 4e avec 25 points et 4 longueurs de retard sur le podium.

Avec 20 points, Sakhnin est 7e.

Italie, 16e journée, 1re division

Le Torino prend les trois points à Sassuolo (1-0). Sous les yeux de Niels Nkounkou, resté sur le banc.

Warren Bondo et Cremonense prennent un point sur le terrain de la Lazio (0-0).

Italie, 19e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta Bergame chute à Catane (1-3). Sans Digne Pounga, non retenu.

Kosovo, 18e journée, 1re division

Drita prend un point à Malisheva (1-1). Avec Raddy Ovouka titulaire.

Malte, 14e journée, 1re division

Marsaxlokk est défait à La Vallette (0-1). Christoffer Mafoumbi a été battu par Yankam, qui place sa tête au coeur d'une défense apathique (61e).

Quelques minutes avant, le portier congolais avait sorti un centre-tir de Gomes (63e).

Titulaire en pointe, Juvhel Tsoumou a tenté une grosse frappe détournée en corner à la 23e.

Signalé hors-jeu sur l'égalisation de son équipe, refusée par l'arbitre après consultation du VAR (90e+5).

