Afrique: CAN 2025 - Le groupe B s'ouvre avec les affiches Afrique du Sud-Angola et Égypte - Zimbabwe

Tanger (Maroc) — L'Afrique du Sud et l'Angola s'affronteront lors du match d'ouverture du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, prévu lundi au Stade de Marrakech, Ouahat Sidi Brahim, à 17h GMT.

L'Égypte et le Zimbabwe complètent ce groupe relevé, qui promet des rencontres disputées dès la première journée.

Vainqueurs de la CAN en 1996 à domicile et présents pour la treizième fois dans l'histoire de la compétition, les Bafana Bafana s'appuieront sur l'expérience de cadres tels que Teboho Mokoena et le gardien Ronwen Williams pour imposer leur rythme face à l'équipe angolaise.

Ils affronteront les Palancas Negras, qui participent pour la dixième fois à une CAN et avaient atteint les quarts de finale en 2008, 2010 et 2023.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Angolais tenteront de confirmer leur progression en s'appuyant sur des joueurs comme Mabululu (Al Ahli Tripoli) et Clinton Mata (Lyon).

Dans l'autre rencontre du groupe B, l'Égypte jouera contre le Zimbabwe le même jour à 20h GMT au Stade Adrar d'Agadir.

Les Pharaons, avec 26 participations et sept titres continentaux, sont les plus titrés du continent.

Finalistes de l'édition 2021, ils viseront un nouveau sacre. L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah et Omar Marmoush (Manchester City) seront les fers de lance d'une sélection expérimentée.

De retour en phase finale après une absence à plusieurs éditions, les Warriors du Zimbabwe, qui disputent leur sixième CAN, compteront sur Chipezeze, Musona, mais aussi de jeunes talents tels que Mauchi ou Garananga pour créer la surprise et décrocher de précieux points.

Pour le match d'ouverture le Maroc s'est imposé 2-0 contre les Comores dans le groupe A, dimanche.

Le deuxième match de ce groupe A opposera le Mali à la Zambie, lundi à 14h GMT au Stade Mohammed V de Casablanca.