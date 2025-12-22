Sénégal: Ziguinchor en tête des zones de retour des ménages déplacés en Casamance (ANRAC)

Darsalam (Ziguinchor) — La région de Ziguinchor arrive en tête pour le nombre de ménages ayant retrouvé leurs villages d'origine dans le cadre du retour des populations déplacées en raison du conflit en Casamance, a indiqué le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Iba Sané.

"Ziguinchor arrive en tête avec 331 ménages enregistrés dans les zones de retour, suivie du département de Bignona avec 292 ménages", a -t-il déclaré dimanche lors de la visite du chef de l'État dans la commune de Darsalam, située dans l'arrondissement de Nyassia.

Cette visite de terrain entamée samedi est axée sur le suivi des politiques publiques et l'état d'avancement des projets structurants dans cette partie stratégique du pays.

Selon le DG de l'ANRAC, plus que les villages, le nombre de ménages ayant retrouvé leurs villages d'origine constitue un indicateur déterminant dans l'évaluation du processus de retour des populations déplacées en raison du conflit en Casamance.

Iba Sané a expliqué qu'un village pouvant compter plus de ménages qu'un autre, la répartition des retours varie selon les zones.

Il a signalé que plusieurs communes du département de Goudomp, dans la région de Sédhiou, sont également concernées par le retour des populations déplacées, citant également cité le département de Goudomp, citant des villages de Simbandi-Balante, Yaranga, Djébanah, Kawo et Nyanga.

Ces données, a-t-il souligné, permettent d'affiner l'analyse territoriale du retour des ménages déplacés et d'orienter plus efficacement les actions d'accompagnement prévues dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance.

Le Plan Diomaye pour la Casamance, doté d'un budget de 54 milliards de francs CFA, vise à accompagner le retour des populations déplacées, la dépollution des terres et l'autonomisation économique des communautés locales.