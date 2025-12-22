Sénégal: Tournée économique - Le président Bassirou Diomaye Faye attendu au parc agro-industriel d'Adéane, mardi

22 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va visiter le parc agro-industriel d'Adéane, relevant de l'agropole sud, mardi, dans le cadre de sa tournée économique dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou.

Selon la cellule de communication de l'agropole Sud, le président de la République va visiter, à cette occasion, les infrastructures de la première phase de ce projet actuellement en cours de réalisation.

La première phase du parc agro-industriel d'Adéane s'étend sur une superficie de 40 hectares et est cofinancée par l'État du Sénégal, la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique de développement (BID).

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye va procéder, par la même occasion, au lancement officiel des travaux de la deuxième phase du parc agro-industriel, également financée par l'État du Sénégal et couvrant une superficie de 45 hectares.

Le parc agro-industriel d'Adéane s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation structurelle de l'économie, visant la valorisation des potentialités agricoles du pôle sud et la promotion de l'industrialisation locale.

