Sénégal: Nyassia - Le retour des déplacés a fait doubler les effectifs de l'école de Darsalam (Directeur)

Darsalam (Ziguinchor) — Le directeur de l'école primaire Sitapha Sané de la commune de Darsalam, dans l'arrondissement de Nyassia, a salué les effets "positifs" du retour au bercail des populations déplacées par la crise en Casamance (sud), soulignant que ce processus a permis de doubler les effectifs scolaires dans son établissement.

"Le retour des familles s'est naturellement accompagné de celui des enfants, entraînant une hausse significative des inscriptions. Chaque famille revenait avec des enfants. Nos effectifs sont passés du simple au double", a indiqué Alioune Dramé, dimanche, en marge de la visite du chef de l'Etat venu évaluer le processus de déminage à Darsalam.

Bassirou Diomaye Faye a entamé samedi une tournée économique qui se poursuivra jusqu'au 25 décembre en Casamance.

Selon M. Dramé a précisé que les élèves sont acceptés à tout moment de l'année scolaire au sein de son établissement, conformément à la mission de service public dévolue à l'école sénégalaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En poste à Darsalam depuis 2008, cet enseignant originaire de Ziguinchor, dit être un témoin direct du retour progressif des populations après l'accalmie notée dans le conflit casamançais.

"Nous sommes arrivés juste après le retour des populations. Dès la première année, il fallait accompagner les familles", a-t-il expliqué.

Il a rendu hommage aux autorités éducatives, à l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) et à l'inspection d'académie (IA) de Ziguinchor en particulier, qui ont maintenu l'école ouverte malgré la baisse drastique des effectifs à un moment où la fermeture était envisagée.

"Elles avaient compris que les populations allaient revenir tôt ou tard", a souligné M. Dramé, avant de saluer l'engagement des autorités administratives locales, notamment les sous-préfets qui se sont succédé à la tête de l'arrondissement de Nyassia.

Ces derniers ont facilité l'accès à l'école et encouragé le retour des populations, a-t-il relevé, tout en mettant en avant les progrès réalisés grâce aux opérations de déminage, qui ont entraîné une augmentation de 30 à 32 % des effectifs de l'école Sitapha Sané.

"Des enfants qui avaient abandonné l'école sont revenus et suivent désormais un cursus normal", s'est-il réjoui.

Abordant les besoins prioritaires de son établissement, le directeur a plaidé pour une accélération de la digitalisation de l'enseignement, estimant que l'accès à Internet est désormais indispensable pour une bonne tenue des enseignements-apprentissages.

"Nous avons l'eau et l'électricité, grâce à l'État du Sénégal. Il faut maintenant aller vers le numérique", a-t-il dit.

Il a toutefois reconnu que l'arrondissement de Nyassia ne souffre pas d'un déficit majeur en infrastructures scolaires, grâce à l'appui du ministère de l'Éducation nationale, tout en appelant à poursuivre les efforts en matière d'équipements et de connectivité.

"Qu'ils reviennent. Aujourd'hui, il y a la paix ici. Ici, c'est le Sénégal", a-t-il assuré en s'adressant aux populations hésitant encore à revenir.