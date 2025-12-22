Sénégal: Djim Ousmane Dramé compte élaborer 'une feuille de route' à partir des orientations des religieux

Matam — Le délégué général aux Affaires religieuses et à l'insertion des diplômés en langue arabe, Djim Ousmane Dramé, a assuré avoir pris bonne note des doléances, conseils et orientations des acteurs religieux de la région de Matam (nord), dont les contributions vont être prises en compte dans le processus d'élaboration de la "feuille de route" pour la conduite de sa mission.

"Après avoir présenté la délégation, on a écouté les doléances, les attentes, les conseils, les orientations et les contributions des acteurs des trois départements. Cela nous permettra d'avoir une feuille de route, un programme construit par la Délégation générale et les religieux des différentes localités", a-t-il dit, dimanche à Matam, où il a effectué une étape de sa tournée débutée à Ranérou, vendredi.

La Délégation générale aux Affaires religieuses et à l'insertion des diplômés en langue arabe doit "écouter tout le monde, prendre les conseils de tous les acteurs", dans le but d'accompagner les religieux, a-t-il dit.

Djim Ousmane Dramé a rappelé que les acteurs religieux contribuent au développement national, car ils enseignent, éduquent et forment, tout en socialisant et moralisant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Pour réussir un projet au Sénégal, il faut donc nécessairement impliquer les religieux de ce pays", a déclaré M. Dramé, selon qui l'Etat a élaboré un programme pour les diplômés en langue arabe, en plus de son accompagnement dont bénéficient les manifestations religieuses.

Comme à Ranérou, il a rappelé que l'objectif de cette mission est d'échanger avec les acteurs afin de pouvoir faire la cartographie des "daaras" et lieux de culte dans la région de Matam, dans le cadre des assises à tenir sur les écoles coraniques.

Il est attendu de cette démarche qu'elle facilite l'accompagnement de l'Etat à ces structures religieuses sur le plan financier et matériel.

Après sa rencontre avec les représentants des foyers religieux du département de Matam, Djim Ousmane Dramé s'est rendu chez Thierno Mohamadou Samassa et à la Paroisse de Matam pour une visite de courtoisie.

Avant cette étape, le délégué général aux Affaires religieuses et à l'insertion des diplômés en lague arabe s'était déjà rendu à Ranérou et à Kanel, vendredi et samedi.