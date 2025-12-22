Afrique: CAN 2025 - Célébrations à Tanger après le succès des Lions de l'Atlas face aux Comores

Tanger — Des rassemblements de supporteurs des Lions de l'Atlas ont eu lieu dans tous les quartiers de la ville de Tanger, dimanche soir, pour fêter la première victoire de leur équipe nationale en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, que le Maroc abrite.

Les Lions de l'Atlas se sont imposés (2-0) face aux Comores, à Rabat, pour le match d'ouverture de la CAN 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026.

Brahim Diaz (55e mn) et Ayoub El Kaabi ont été buteurs pour les locaux. Diaz a été désigné homme du match à l'issue de la rencontre.

Dès le coup de sifflet final, les inconditionnels des Lions de l'Atlas ont envahi les rues de Tanger pour manifester leur joie dans une atmosphère bon enfant.

Brandissant des drapeaux nationaux, entonnant des chants et faisant retentir quelques klaxons, les célébrations se sont concentrées au centre-ville ainsi que le long de certains axes principaux, dans les bistrots et places publiques.

Le prochain match des Lions de l'Atlas est prévu vendredi à 20h GMT face au Mali.