Le président John Dramani Mahama du Ghana a accueilli une délégation spéciale de grands défenseurs et d’experts issus de toute la diaspora africaine afin de s’accorder sur un agenda de réparations unifié et intercontinental.

Accra, le 19 décembre - Dans un moment marquant pour le mouvement mondial des réparations, le président John Dramani Mahama du Ghana a accueilli une délégation spéciale composée de défenseurs et d’experts de premier plan de toute la diaspora africaine pour s’aligner sur un programme unifié et intercontinental de réparations. Le groupe, composé d’experts d’Afrique, des Caraïbes, d’Europe, d’Amérique latine et des États-Unis, a remercié le président Mahama pour son leadership politique dans la défense de la cause des réparations sur le continent africain. Ils ont également appelé le Président à encourager d’autres dirigeants africains à choisir le courage plutôt que le confort en s’alignant avec la société civile et les communautés concernées à travers l’Afrique mondiale, afin d’exiger une justice réparatrice.

Lors de la réunion, le groupe d’experts a réfléchi au travail approfondi que chaque organisation du collectif a accomplie pour faire avancer l’agenda de la justice réparatrice dans leurs régions et espaces respectifs. Ils ont présenté au Président les priorités à entreprendre dans le cadre de la prochaine Décennie des Réparations de l’Union Africaine (UA). Parmi ces enjeux, l’essentiel est le renforcement de la collaboration et de la coordination transcontinentale entre acteurs étatiques et non étatiques. Ils ont salué le rôle accru de l’UA dans la justice réparatrice et ont souligné l’importance de la cohérence stratégique et de l’unité au sein de la direction politique africaine. Le groupe a également souligné l’importance de distinguer la nature unique et l’histoire du trafic transatlantique et de l’asservissement des Africains, en mettant ainsi en lumière les préjudices persistants des crimes historiques non résolus contre l’humanité. Ils ont appelé le président Mahama à jouer un rôle de facilitateur pour garantir que les voix des Africains et des Afrodescendants dans la diaspora mondiale restent au cœur de la défense des réparations.

Le groupe, qui comprend des praticiens de la société civile, des stratèges, des féministes, des philanthropes, des universitaires et des défenseurs de la communauté concernée, a proposé de compléter les efforts du tout nouveau Comité d’experts de l’UA sur les réparations (AUCER) et d’autres mécanismes mis en place pour poursuivre la justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par des réparations.

Plus tôt, le mercredi 17 décembre, le groupe a rencontré l’honorable ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, ainsi que l’envoyé présidentiel pour les réparations, le Dr Ekwow Spio-Garbrah. La réunion a discuté des moyens de consolider les interactions entre les gouvernements et les groupes de la société civile œuvrant pour la justice réparatrice à l’intérieur et à l’extérieur du continent. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé l’engagement du Ghana envers l’agenda de la justice réparatrice et a réitéré l’intérêt continu du Ghana à défendre la cause de la justice pour les Africains et les Afrodescendants par le biais des réparations.

À PROPOS DU GROUPE

Le Groupe mondial d’experts sur les réparations est un collectif de praticiens, de dirigeants politiques, d’universitaires, de défenseurs et de philanthropes œuvrant à faire avancer l’agenda de justice réparatrice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine. Ces individus viennent de pays et de régions géographiques d’Afrique, des Caraïbes, d’Europe, d’Amérique latine et des États-Unis. Les rencontres avec le Ministre des Affaires étrangères et le Président ont été facilitées par l’Union africaine-ECOSOCC, Trust Africa et Reform Initiatives.