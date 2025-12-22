Madagascar: Ambanidia - Un adolescent abuse d'un petit garçon

À Volosarika Ambanidia, un adolescent au passé délinquant a été surpris en train d'agresser sexuellement un petit garçon.

Flagrant délit de viol. À Volosarika dans le quartier d'Ambanidia, samedi après-midi, un terrain de jeu habituellement fréquenté par les enfants s'est transformé en scène de crime. Vers 14 heures, un adolescent d'environ 17 ans a été pris sur le fait alors qu'il agressait sexuellement un petit garçon de 5 ans dans les buissons voisins.Selon les témoins, les faits ont atteint un degré de cruauté insupportable. L'enfant aurait été transpercé avec un bâton dans ses parties intimes. Gravement blessé, il saignait abondamment avant d'être transporté en urgence pour recevoir des soins.

La foule, alertée, est intervenue et a maîtrisé le suspect sur place. Il a été passé à tabac par les habitants avant d'être remis à la Police nationale. Une enquête bat actuellement son plein, menée par la Police des mœurs et de la protection des mineurs auprès du commissariat central de Tsaralalàna.

Dans le quartier, la colère est immense. Le jeune mis en cause est décrit comme coutumier des délits et des vols, déjà connu pour des cambriolages et des larcins dans les environs d'Ambanidia, Ambatoroka et Tsiadana.

Justice

Ses voisins rappellent qu'il avait été placé dans un centre pour mineurs délinquants, mais que sa famille l'en avait retiré. Sa mère et ses proches sont accusés de le protéger malgré ses mauvais comportements répétés.

La famille de la victime réclame justice et appelle à l'application de la sanction la plus sévère. Pour les habitants, ce crime ne doit pas rester impuni. Dans ce secteur populaire, l'émotion se mêle à la volonté de voir la police et la justice agir fermement pour protéger les enfants et mettre fin à l'impunité.

Ce fait divers, survenu dans un lieu dédié aux jeux des plus jeunes, fait ressortir la vulnérabilité des enfants et la nécessité d'une réponse judiciaire exemplaire. Pour la famille du petit garçon, comme pour l'ensemble de la communauté, l'attente est désormais tournée vers la justice et la sanction.

L'article 332 bis (nouveau) du Code pénal demeure applicable et dispose la castration chirurgicale à l'encontre des auteurs de viol commis sur un enfant âgé de moins de 10 ans.