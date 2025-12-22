Madagascar: Ambatonakanga - Un incendie se déclare au Petit Verdot

22 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Un début d'incendie s'est déclaré tôt, hier matin, à l'intérieur du restaurant français et bar à vin Le Petit Verdot, situé au bord de la rue, sur la forte descente reliant Ambatonakanga à Ambohijatovo, un axe très fréquenté du centre-ville d'Antananarivo.

Des passants ont donné l'alerte après avoir aperçu une fumée noire s'échapper de la porte métallique verrouillée. Sitôt prévenus, les pompiers sont intervenus et ont pu maîtriser le sinistre aux alentours de 7 heures. Une fois sur place, ils ont réussi à sauver les objets qui se trouvaient à l'intérieur, limitant ainsi l'ampleur des dégâts matériels. L'origine du feu reste pour l'heure inexpliquée, mais aucune victime n'est à déplorer.

Dans un communiqué, Le Petit Verdot a annoncé la fermeture temporaire de l'établissement pour une durée indéterminée et a invoqué des raisons indépendantes de sa volonté. Très apprécié des citadins comme des visiteurs étrangers, le restaurant promet de tenir informés ses fidèles clients dès qu'il sera en mesure de rouvrir ses portes. En attendant, les propriétaires reçoivent de nombreux témoignages de soutien et d'encouragement.

