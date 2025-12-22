Madagascar: Projet PIC 3 - Des progrès en agribusiness, tourisme et digital

Le Projet Pôles Intégrés de Croissance 3 (PIC 3), financé par la Banque mondiale, continue de transformer l'économie. Mis en œuvre dans 12 pôles répartis sur 10 régions, le projet soutient une croissance inclusive en se concentrant sur trois secteurs stratégiques : l'agribusiness, le tourisme et le digital, tout en renforçant des axes transversaux comme les infrastructures, la gouvernance locale et le climat des affaires.

Après deux années de performances jugées encourageantes, la Banque mondiale a attribué au projet une notation « modérément satisfaisante ». Au 31 octobre 2025, le taux de décaissement cumulatif atteignait 78 %, avec 98 % d'engagements réalisés. Ces résultats ont conduit à une prolongation du projet jusqu'en janvier 2028 grâce à un financement additionnel, permettant de poursuivre les initiatives pour stimuler l'économie et l'emploi dans les régions ciblées.

Dans l'agribusiness, près de 18 738 producteurs ont été recensés et plus de 4 200 formés aux bonnes pratiques agricoles. La campagne vanille 2025 a enregistré une légère hausse de production, tandis que le programme FIEM a mobilisé plus de 6,3 millions de dollars d'investissements privés et créé plus de 300 emplois permanents. « Le soutien du PIC 3 permet à nos producteurs de développer leurs activités tout en améliorant leur revenu quotidien », souligne un responsable régional.

Avancées

Le tourisme est également en forte progression: les recettes des sites soutenus ont augmenté de 292 % en 2024 et de 74,82 % en 2025. Le projet a formé 22 433 guides et travailleurs, et quatre Plans de Développement Touristique ont été officialisés pour Nosy Be, Sainte-Marie, Andasibe et Ranomafana. L'appui à Madagascar Airlines a permis d'augmenter de 33 % l'offre de sièges et de 27 % le nombre de passagers, tout en facilitant la réservation et l'enregistrement en ligne.

Dans le digital, la première cohorte du programme Miary Digital a soutenu 43 start-ups, générant près de 500 emplois, dont 163 formels. Parallèlement, le Startup Act est en cours d'élaboration pour structurer l'écosystème numérique malgache.

Les infrastructures connaissent également des avancées significatives : la réhabilitation de routes et de voiries dans plusieurs régions bénéficie directement à plus de 250 000 habitants, renforçant la mobilité et l'attractivité économique.

« Ces résultats démontrent que Madagascar peut combiner développement économique et inclusion sociale », conclut un membre du Comité technique de pilotage. Avec le PIC 4 en préparation, l'agribusiness, le tourisme et le digital resteront les piliers d'une stratégie visant à transformer durablement les économies régionales.