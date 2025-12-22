Madagascar: Journée de l'assurance 2025 - La culture de protection et de résilience à promouvoir

Un événement consacré à la promotion et à la sensibilisation à l'assurance, à la micro-assurance et au financement des risques à Madagascar, appelé Insurance Day 2025, s'est tenu à l'université d'Antananarivo le 17 décembre. Cette rencontre a rassemblé les principaux acteurs du secteur, dont des compagnies d'assurance, des institutions de microfinance, des institutions publiques et de régulation, des organisations non gouvernementales, ainsi que des agences du Système des Nations unies intervenant dans le domaine de l'assurance et de la gestion des risques.

Les participants ont souligné l'importance stratégique du développement de solutions innovantes et inclusives afin de protéger les populations vulnérables et de préserver les acquis du développement, dans un contexte marqué par des risques économiques, climatiques et sociaux importants, et face à un taux de pénétration de l'assurance inférieur à 1 % du PIB.

Plusieurs objectifs ont été fixés durant cette journée, notamment le rapprochement de l'assurance avec les citoyens et le grand public, l'amélioration de la compréhension des produits et mécanismes d'assurance et de micro-assurance, le renforcement de la collaboration entre les acteurs publics, privés, académiques et les partenaires techniques et financiers, ainsi que la sensibilisation des étudiants et des jeunes, appelés à devenir les futurs décideurs et acteurs économiques.

De son côté, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à travers le projet Insurance and Risk Finance Facility (IRFF), œuvre, en collaboration avec les acteurs clés du secteur de l'assurance et de la microfinance, au renforcement d'un écosystème assurantiel inclusif et innovant.

