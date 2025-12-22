Madagascar: Taekwondo - Le championnat du monde 2027 en ligne de mire

L'association nationale de Taekwondo Madagascar ITF Heng De a clôturé la saison par la Coupe de Madagascar de tul et de matsogi, samedi, au gymnase d'Ankatso. La compétition, qui en est à sa troisième édition, a réuni plus d'une centaine de participants, de la ceinture blanche au 1er dan, et a été dominée par le Heng De, club organisateur.

Ce tournoi était initialement prévu le 9 novembre, à l'occasion du 107e anniversaire du fondateur du taekwondo, le général Choi Hong Hi, mais a été reporté en raison de la situation socio-politique dans le pays.

« Nous préparons dès maintenant, tant sur le plan technique que financier, la participation malgache au championnat du monde 2027 en Chine. Nous allons relancer la collaboration avec les partenaires publics et privés», souligne le fondateur et premier responsable de l'association Heng De, Yves Francky Rakotondramanana.

Une séance de démonstration et de self-défense a également marqué la journée de samedi. Du fait du report, des fêtes scolaires et à la veille des fêtes de Noël et de fin d'année, plusieurs clubs de Toamasina, de Fianarantsoa et d'Antsirabe n'ont pas pu faire le déplacement.

L'association Heng De a été créée en 2012 et a reçu son certificat international en 2020. Elle compte une trentaine de gradés du 1er au 4e dan. Cette saison, l'association avait déjà organisé une compétition, des stages techniques et d'arbitrage, ainsi que des examens de passage de grade de 1er et 2e dan.