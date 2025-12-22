Madagascar: Basketball 3x3 - Les Ankoay et staffs décorés à Iavoloha

Doubles champions d'Afrique, les Ankoay du basketball 3x3, hommes et dames, ont été décorés samedi à Iavoloha. Joueurs, joueuses et membres du staff ont reçu les honneurs de la République pour un exploit continental bâti sur le travail et la rigueur.

La réussite du basketball 3x3 malgache dépasse désormais le strict cadre sportif. Le samedi 20 décembre, à Iavoloha, le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michael Randrianirina, a élevé joueurs, joueuses et membres du staff des équipes nationales Ankoay dans les ordres honorifiques nationaux. Une reconnaissance solennelle pour un doublé africain historique, symbole d'une discipline en plein essor et d'un modèle de performance collective.

Dans son discours, le chef de l'État a salué une «jeunesse malgache qui se bat pour l'avenir de la Nation», tout en réaffirmant sa volonté d'accompagner la mise en place d'une stratégie nationale du sport et de la jeunesse, afin d'inscrire ces succès dans la durée et de structurer davantage le haut niveau.

Vitrine

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ont été faits Officiers de l'Ordre National : Anthony Nelson Rasolomanana, Arnol Alpha Solondrainy, Ravaka Sarobidy Randriatahy, Christiane Jaofera Minaoharisoa, Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina, ainsi que Jean de Dieu Randrianarivelo, coach principal des hommes, et Eli Mickael Rakotonindrina, coach principal des dames.

A été élevée au rang de Chevalier de l'Ordre National, Tokiniaina Sambatrarimiora, la nouvelle joueuse Ankoay. Solofohery Angelot Razafiarivony, le directeur technique de la Fédération, Harinirina Jimmy Désiré Randriamandimby, président de la commission de compétition, le Dr Georges Pierre Randriamihaija, médecin auprès de la FMBB, et Hasinina Fanantenana Randriamasimanana, responsable administratif auprès de la FMBB, ont été décorés Officiers de l'Ordre du Mérite.

Ont été faits Chevaliers de l'Ordre du Mérite de Madagascar : Emmanuel Ravoson, trésorier ; Cyrelle Mario Rakotomalala, responsable logistique ; Erick Miarantiana Rakotondravao, préparateur physique ; Haja Randriamarimanana, assistant coach des hommes ; et Anthony Andriamaholy, assistant coach des dames.