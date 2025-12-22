Madagascar: Pétanque - Lova, Yves et Tonnerre en grande finale

22 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La triplette malgache, vainqueur du National la Marseillaise, est qualifiée d'office à la Grande finale de la Passion Pétanque Française (PPF) version 2025, qui se déroulera les 7 et 8 mars à Douaisis en France.

La formation malgache sera composée de Tiana Laurens Razanandrakoto dit Tonnerre, qui en sera à sa deuxième participation. Il avait atteint les huitièmes de finale en 2016 et finaliste en tir de précision.

Les deux autres joueurs participeront pour la première fois : Lova Satamandimby Rakotoarisoa, champion du monde en doublette mixte, et Yves Sédrick Rakotoarisoa, vice-champion du Masters de pétanque et médaillé d'or du tournoi qualificatif des Jeux mondiaux de Chine.

Seize triplettes participeront à la Grande Finale. Outre l'équipe vainqueur de la Marseillaise, trois équipes bénéficieront de « wild-cards », outre les mieux classées à l'issue des tours qualificatifs durant la saison 2025. Soixante joueurs figurent dans la liste des pré-qualifiés qui ont participé, au minimum, à cinq étapes du circuit PPF Tour.

Christian Andriantseheno alias Racle du club Bron Terraillon, classé 31e avec 20 points, est le mieux classé malgache. Crédité également de 20 points, Faratiana Rakotoniaina dit Tiana Kely, vice-champion Masters et vice-champion du monde en triplette 2024, se trouve au 33e rang, et Faralahy Ramanantiaray dit Baloty, vice-champion du monde en tête à tête à la 43e place (16 points).

