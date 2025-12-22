Afrique de l'Est: Football/Indian ocean festival - Les Barea dominent sur tous les plans

Madagascar confirme sa suprématie. Les Barea, garçons et filles, ont été en démonstration durant la 2e édition du Festival de l'océan Indien U15. La version 2025 s'est déroulée du 16 au 19 décembre, au Complexe national de Côte d'Or, à Maurice. La Grande Île n'a laissé aucune miette et a raflé les distinctions individuelles. Six trophées sur les six en jeu ont été raflés par les jeunes Barea.

Maria Volamasy Selamanana a été sacrée meilleure joueuse du tournoi. Le trophée de la meilleure attaquante a été ravi par Jenadithe Catherine Nasantatra, tandis que celui de la meilleure gardienne de but a été décerné à Princia Fanomenjanahary. Chez les garçons, Mendrika Randriamanantena a été sacré meilleur joueur, Jacquinot Todisoa, meilleur attaquant, et Yanne Anelka Lahossa, meilleur défenseur.

Au classement final du tournoi, les protégés du coach Navalina Joachim Ramilison terminent à la première place, crédités de 10 points (+12), devant Maurice (7, +4), La Réunion (7, -3), les Comores (4, +1) et les Seychelles (0, -14).

À sens unique

Les Barea ont réalisé un parcours sans faute en enregistrant trois victoires et un match nul. Ils avaient défait d'entrée les Seychellois par 4-0, puis les Réunionnais sur un score sans appel de 8-1 au cours de la première journée. Lors de la deuxième journée, les Barea se sont imposés par 2-1 contre les Coelacanthes comoriens, puis ils se sont neutralisés sur un score nul et vierge face aux hôtes mauricien.

Les joueuses de coach Cynthia Antoasy finissent elles aussi en tête (12, +23) en surclassant La Réunion (9, +14), Maurice (6, +3), les Comores (1, -19) et les Seychelles (1, -19). Les filles ont réalisé elles aussi une bonne prestation. Elles ont laminé les Seychelloises sur un score fleuve de 11-0 au premier match, puis ont battu les Réunionnaises 3-2. En deuxième journée, elles se sont imposées par 2-1 face aux Comoriennes avant de dominer à sens unique les Mauriciennes sur un score de 8-0.

Les Barea vont encore disputer des matchs internationaux dans le cadre du programme Fifa Forwards.