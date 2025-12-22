Afrique: Africa Cup - Quand les clubs bâtissent l'or malgache

Derrière le sacre continental du 7 décembre au Palais des Sports de Mahamasina, il y a un socle souvent discret mais décisif : les clubs formateurs. Sans eux, l'or africain du 3x3 malgache n'aurait sans doute jamais brillé.

Le 7 décembre, Madagascar a écrit l'une des plus belles pages de son histoire en basketball 3x3, en devenant champion d'Afrique, hommes et dames confondus, à domicile. Une performance collective qui a enflammé Mahamasina, mais qui puise ses racines bien en amont, dans les salles, les terrains et les projets des clubs qui ont accompagné, formé et soutenu ces joueurs et joueuses devenus aujourd'hui des références continentales.

Chez les hommes, le Club omnisports de la Police nationale s'impose comme l'un des piliers majeurs de ce sacre. Le Cospn a vu éclore Arnol Solondrainy, Livio Ratianarivo et Anthony Rasolomanana, trois éléments clés de l'équipe championne. Le club leur a offert discipline, rigueur et compétitivité, un cadre structurant, propice à leur progression et à leur adaptation aux exigences spécifiques du 3x3, un format rapide et intense.

Elly, pour sa part, est officiellement licencié au Vautour de l'Abattoir de Mayotte. Mais son identité sportive reste profondément liée à la Gendarmerie national basketball, club où il a été formé et façonné. La GNBC peut ainsi revendiquer, elle aussi, une part essentielle de cette médaille d'or, symbole de la qualité de son travail de fond.

Un socle formateur et décisif

Chez les dames, l'empreinte des clubs est tout aussi marquée. La GNBC se distingue une nouvelle fois en ayant formé Sambatrarimiora Tokiniaina et Ravaka Sarobidy Randriatahiana, deux joueuses dont l'impact a été déterminant dans la conquête du titre continental. Leur lecture du jeu, leur engagement et leur maîtrise du rythme sont le fruit d'années de formation et de compétitions sous les couleurs du club.

Mb2all n'est pas en reste avec Sydonie Andriamihajanirina, mais aussi avec Jaofera Christiane Minaoharisoa. Cette dernière évolue aujourd'hui à la Tamponnaise de La Réunion, mais elle est un pur produit de Mb2all, qui a posé les bases de son développement sportif. Là encore, l'exportation des talents n'efface pas l'origine du travail accompli localement.