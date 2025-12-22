Madagascar: Kalon'ny Fahiny - Feon'Analamanga rassemble son public fidèle

Toujours suivi par des spectateurs assidus, le groupe Feon'Analamanga a mené son concert du 20 décembre à l'IKM

Antsahavola, célébrant ainsi la clôture de ses dix années d'existence. Comme à chaque grand événement, le groupe a pu compter sur un public déjà acquis à sa cause, qui a vibré au rythme de la musique traditionnelle malgache. L'ambiance était maîtrisée et chaleureuse, renforçant la relation entre le groupe et son public.

Le spectacle, prévu sur deux heures, a été divisé en deux parties distinctes. La première partie a été dédiée à Naka Rabemanantsoa, un hommage poignant à cette légende de la musique malgache, avec des morceaux emblématiques tels qu'Antananarivo, Iarivo Fonenana, Afapo et bien d'autres encore.

Feon'Analamanga a ouvert le bal avec Analamanga, une de ses oeuvres phares, pour ensuite enchaîner avec plusieurs compositions célèbres de l'artiste. Après une pause de 15 minutes, la seconde partie a mis à l'honneur d'autres grands compositeurs du Kalon'ny Fahiny, tels que Justin Rakoto, Ratonarivo, Rasandigitara, et bien d'autres. Parmi les titres interprétés, on retrouvait des classiques comme Eto ry lala, Aoka re ramatoa, et enfin, la clôture du concert avec le fameux Mifankatiava ihany.

Sur scène, douze artistes, mêlant jeunes talents et interprètes confirmés, ont porté le concert avec brio, illustrant la volonté du groupe de transmettre l'héritage musical du Kalon'ny Fahiny à travers les générations. Depuis le décès de Naka Rabemanantsoa en 2014, Feon'Analamanga poursuit sa mission de préservation et de transmission de l'héritage musical malgache.

Ce concert du 20 décembre marque la fin des célébrations des dix ans du groupe, mais la clôture définitive de ce cycle anniversaire est prévue pour 2026, offrant ainsi une nouvelle étape dans l'histoire de Feon'Analamanga, toujours accompagné par un public fidèle, concert après concert.