Madagascar: Mahitsy - Huit invités d'un mariage blessés dans un accident

Huit personnes ont été blessées dans un accident survenu, samedi sur la Route des OEufs, entre Mahitsy et Antanetibe Mahazaza. Deux d'entre elles, un enfant de 9 ans et un jeune de 18 ans, ont été grièvement touchées. Les victimes, âgées de 5 à 26 ans, ont toutes été transportées à l'hôpital d'Anosiala.

Le drame s'est produit alors que la famille, qui venait d'assister à un mariage, comptait s'arrêter pour prendre des photos sur cette route fraîchement construite. La camionnette de marque Wuling, décorée de ballons rouges et blancs, a poursuivi sa progression dans une descente et un virage.

Privée de freinage en raison d'un liquide de frein épuisé, elle s'est couchée sur le flanc. Les passagers se trouvaient à l'arrière du véhicule. Des gendarmes du poste local sont arrivés pour sécuriser le périmètre et prendre la situation en main.