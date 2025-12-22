Cameroun: Donald Trump rappelle l'ambassadeur Christopher Lamora à Washington

Le paysage diplomatique entre Yaoundé et Washington connaît un bouleversement majeur suite aux récentes révélations du Washington Post concernant les mouvements de personnel au sein du département d'État. Selon les informations rapportées par le quotidien américain, le président Donald Trump a pris la décision de rappeler l'ambassadeur Christopher Lamora à Washington, mettant ainsi fin prématurément à sa mission diplomatique au Cameroun. Ce rappel soudain marque un tournant significatif dans la stratégie étrangère de la nouvelle administration américaine qui semble vouloir imprimer une nouvelle dynamique dans ses relations avec les partenaires d'Afrique centrale.

Christopher Lamora, qui occupait ses fonctions à la tête de la chancellerie américaine depuis son arrivée à Yaoundé, s'était illustré par son suivi rigoureux des dossiers liés à la sécurité régionale et aux réformes politiques. Son départ s'inscrit dans un mouvement global de restructuration de la diplomatie américaine entamé par le locataire de la Maison-Blanche pour réaligner les représentations extérieures sur ses nouvelles priorités internationales. Cette décision suscite de nombreuses interrogations au sein de la classe politique locale et internationale quant à la future orientation de la coopération bilatérale, notamment sur les questions sensibles de développement et de stabilité sécuritaire.

Les observateurs de la scène internationale voient dans ce rappel une volonté manifeste de renouvellement des interlocuteurs de Washington auprès de l'administration camerounaise. Le remplacement imminent d'un ambassadeur de carrière par un nouveau profil pourrait signaler un changement de ton ou une redéfinition des intérêts stratégiques des États-Unis dans le bassin du golfe de Guinée. Le passage de témoin à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé intervient dans un contexte global de repositionnement des puissances mondiales sur le continent africain, où la compétition pour l'influence diplomatique est de plus en plus vive.

En attendant la nomination officielle d'un successeur par la Maison-Blanche, le départ de Christopher Lamora laisse place à une période de transition durant laquelle les affaires courantes seront gérées par le chargé d'affaires. Ce changement de garde au sommet de la représentation américaine au Cameroun est suivi de très près par les chancelleries occidentales, alors que les enjeux de la politique étrangère américaine pour les années à venir se dessinent progressivement. La célérité de ce rappel confirme que l'Afrique centrale demeure une zone d'attention particulière pour l'administration Trump dans sa quête d'efficacité et de renouveau des partenariats diplomatiques traditionnels.