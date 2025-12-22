Cameroun: Paul Atanga Nji recadre les avocats sur la notation des ministres au pays

Le Ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a récemment marqué les esprits lors d'une rencontre particulièrement tendue avec les représentants du Barreau du Cameroun. Au coeur de cet échange musclé se trouve une initiative inédite des avocats consistant à publier une évaluation chiffrée des performances des membres du cabinet ministériel. Pour le patron du MINAT, cette démarche constitue une intrusion inacceptable dans les prérogatives régaliennes du chef de l'État. Il a fermement rappelé que, dans le système politique actuel, le Président Paul Biya demeure l'unique instance habilitée à juger de l'efficacité et de la loyauté de son équipe.

Selon l'autorité, la place naturelle des défenseurs de la loi se situe exclusivement dans les prétoires et non dans les cercles de notation politique ou administrative. Cette mise au point vigoureuse souligne la volonté du Gouvernement camerounais de maintenir une distinction stricte entre l'exercice du droit et la gestion du pouvoir exécutif. En réaffirmant avec force la centralité de l'institution présidentielle, le ministre a voulu clore un débat qu'il juge totalement hors de propos pour les professionnels de la justice. Cette situation met en lumière les tensions latentes entre l'administration territoriale et les corps constitués qui cherchent à exercer un droit de regard plus critique sur la conduite des affaires publiques.

Le rappel à l'ordre s'inscrit dans une logique de préservation de la hiérarchie institutionnelle, laissant peu de place à une forme de notation citoyenne émanant des auxiliaires de justice. La réaction du bâtonnier et de ses confrères est désormais scrutée de près pour voir si cette sortie ministérielle freinera ou au contraire amplifiera la volonté de la société civile de participer activement au suivi de l'action publique. En attendant, le message du MINAT est clair : l'évaluation des ministres est un domaine réservé au sommet de l'État, excluant toute interférence extérieure, fût-elle celle des hommes en robe noire.