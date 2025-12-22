Maroc: SM le Roi félicite l'Emir de l'Etat du Koweït à l'occasion du deuxième anniversaire de son accession au pouvoir

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'Emir de l'Etat du Koweït, SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l'occasion du deuxième anniversaire de son accession au pouvoir.

Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple koweïtien frère.

SM le Roi saisit cette occasion pour faire part de Sa haute considération des liens solides unissant les deux pays, réaffirmant la volonté commune de développer davantage ces relations et diversifier leurs domaines, au service des deux peuples frères.