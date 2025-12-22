Maroc: CAN 2025. Saibari, atout majeur de l'EN

L'international marocain Ismael Saibari, auteur de onze buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le PSV Eindhoven, est considéré comme un joueur clé par les anciens Lions de l'Atlas, Karim El Ahmadi et Ali Boussaboun.

"Saibari pourrait être très important pour le Maroc lors de la CAN, d'autant plus que nous avons souvent manqué de profondeur d'effectif ces dernières années", a déclaré El Ahmadi au média néerlandais "Sportnieuws".

"Nous avons beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon au pied, alors que lui est un excellent joueur de fond de court. Il a tout simplement le talent pour faire la différence, que ce soit par des buts ou des passes décisives", a ajouté l'ancien capitaine de Feyenoord.

Boussaboun voit, pour sa part, en Saibari "le meilleur joueur d'Eredivisie cette saison" et la future star de la sélection marocaine lors de la 35è Coupe d'Afrique des Nations.

L'ancien attaquant du NAC Breda met en garde toutefois contre les risques liés à sa participation à la CAN, expliquant qu'un joueur espère naturellement revenir du tournoi et maintenir sa dynamique, mais si son remplaçant enchaîne les buts, il risque de se retrouver sur le banc, car la plupart des entraîneurs suivent toujours le principe de ne pas changer une équipe qui gagne.

Boussaboun estime que briller avec la sélection pourrait également profiter à Saibari sur le plan financier, soulignant que si le Maroc remporte le tournoi, cela ajoutera cinq à dix millions d'euros à son indemnité de transfert et renforcera encore sa confiance en lui.