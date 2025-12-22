Burkina Faso: Kaya/Faso Mébo - Les forces de sécurité des Koulsé offrent 34,5 tonnes de ciment et 45 tonnes de granite

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la région des Koulsé ont effectué, le lundi 22 décembre 2025, 34,5 tonnes de ciment et 45 tonnes de granite, d'une valeur de 4.250.000 francs CFA, à l'initiative présidentielle Faso Mébo de Kaya.

Composé de 34,5 tonnes de ciment et 45 tonnes de granite, ce don, d'une valeur de 4.250.000 francs CFA, selon le commandant de la première région militaire, le lieutenant-colonel, Hamado Bambara, est la contribution des forces militaires, paramilitaires et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la région des Koulsé.

A l'entendre, ce geste répond à deux objectifs : participer en tant que citoyen au développement de leur région et prouver leur engagement à accompagnement le Chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré dans sa vision de construire un Burkina de paix et de prosperité.

Eu égard à la mobilisation des FDS et VDP, le commandant de la première région militaire a souligné que la solidarité entre les forces de sécurité de la région des Koulsé est une réalité.

C'est pourquoi, il a invité la population des Koulsé à apporter leur contribution à la matérialisation de cette vision du Chef de l'Etat.

A l'issue de la réception du don, le coordonnateur régional de Faso Mébo des Koulsé, le lieutenant, Moctar Ouédraogo a salué le geste de ses frères d'armes qui permettra d'embellir les villes de la région.

« C'est un acte citoyen et patriotique qui arrive à point nommé et s'inscrive dans la dynamique de l'initiative Faso Mébo répondant à la vision du Chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce ne pas la première fois que les FDS contribuent à Faso Mébo. Depuis le début, elles ont toujours soutenu cette initiative présidentielle », s'est-il réjoui.

C'est pourquoi, le lieutenant Ouédraogo a lancé un appel à tous les fils et filles des Koulsé à s'engager activement pour soutenir cette initiative présidentielle Faso Mébo.