Togo: La FAO veut rendre l'agriculture plus attractive pour la jeunesse

22 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) organise ce lundi un forum de la jeunesse sur les métiers de l'agriculture et les innovations dans les systèmes agroalimentaires

L'objectif est de rendre le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique plus attractif et surtout rentable pour les jeunes qui veulent ce lancer.

Le potentiel du secteur reste largement sous-exploité, estime la FAO

L'entrepreneuriat agricole apparaît comme un gisement d'emplois, mais reste confronté à de nombreux obstacles. Accès à la terre, financement, commercialisation des produits, sans oublier les effets du changement climatique, constituent autant de freins qui découragent de nombreux jeunes, en particulier en milieu rural.

« Le constat est clair : on ne peut plus parler d'agriculture sans la jeunesse. Au Togo, l'âge moyen de la population est de 24 ans. La main-d'oeuvre est là. Le défi est de rendre le système agroalimentaire attractif grâce à l'innovation technologique et à la digitalisation », explique Oyétoundé Djiwa, chargé du bureau de la FAO à Lomé.

