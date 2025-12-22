Maroc: Karim El Ahmadi - Le Maroc, grand favori, gare à l'excès de confiance

Le Maroc aborde la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec l'ambition de remporter le tournoi à domicile, cinquante ans après son dernier sacre, mais doit se méfier du piège lié à son statut de favori, a averti l'ancien international marocain, Karim El Ahmadi.

La sélection marocaine compte "des joueurs de très haut niveau avec suffisamment d'expérience" et bénéficie de l'avantage du terrain, ce qui en fait "le grand favori de cette CAN", a déclaré l'ex-capitaine des Lions de l'Atlas à ESPN.

Selon El Ahmadi, international à 66 reprises, le titre continental est à la portée de la génération actuelle, forte d'un parcours historique jusqu'en demi-finales du Mondial 2022. "Cette équipe est encore plus forte que celles des dernières années. Elle a l'expérience de la Coupe du monde et dispose de plusieurs joueurs décisifs dans les grands championnats européens", a-t-il ajouté.

L'ancien milieu de terrain et capitaine de Feyenoord Rotterdam, quadruple participant à la CAN, a fait observer qu'après l'épopée du Maroc à la dernière Coupe du Monde, les Lions de Atlas commencent presque tous les matchs en tant que favoris, ce qui peut s'avérer être un piège.

"Le danger réside dans le style de jeu", a-t-il averti, expliquant que "le Maroc a l'habitude de jouer compact lors des Coupes du Monde contre les meilleures nations et exploite ses occasions en contre-attaque pour marquer. Maintenant, il doit prendre l'initiative presque à chaque match et le public attend un football offensif et dominant".

El Ahmadi a également mis en garde contre l'excès de confiance, rappelant l'élimination surprise du Maroc dès les huitièmes de finale en 2019 face au Bénin. "Nous étions arrivés en favoris, premiers de notre groupe après avoir battu la Côte d'Ivoire, mais tout a basculé lors du premier match à élimination directe. Nous avons perdu aux tirs au but. La sous-estimation a souvent été un problème pour nous", a-t-il déploré.

Il a enfin souligné que le fait d'évoluer à domicile constituait à la fois un atout et une source de pression supplémentaire. "Les supporters marocains sont fantastiques et agiront comme un douzième homme, mais chaque Marocain n'attend rien de moins que le titre. Cette double pression - être favori et jouer chez soi - peut se révéler piégeuse", a-t-il conclu.