Burkina Faso: Réconciliation à Yargatenga - Le ministre Mahamoudou Sana salue l'aboutissement de la journée de pardon

Yargatenga a accueilli, le dimanche 21 décembre 2025, la visite du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, dans un contexte marqué par la volonté affirmée des communautés locales de tourner définitivement la page d'un conflit intercommunautaire survenu le 8 novembre dernier.

Ce conflit avait causé d'importants dégâts humains et matériels, fragilisant durablement la cohésion sociale dans la localité. Cette visite ministérielle fait suite aux engagements pris le 23 novembre 2025, à Tenkodogo, où, à l'issue d'un dialogue de vérité avec le ministre de la Sécurité, les populations de Yargatenga s'étaient engagées à organiser une journée de pardon et de réconciliation.

De son côté, le ministre Mahamadou Sana avait promis d'accompagner cette dynamique de paix par sa présence. Fidèle à sa parole, il a ainsi répondu à l'invitation des communautés, venues consacrer l'aboutissement du processus de réconciliation, de pardon et de restauration du vivre-ensemble. Dans son intervention, le ministre a salué le courage et la maturité des populations de Yargatenga qui ont su dépasser les émotions et les blessures pour faire le choix de l'unité. Il a rappelé que le contexte sécuritaire national impose aux communautés de resserrer les rangs et d'orienter toutes les énergies vers l'ennemi commun qu'est le terrorisme.

« Ce n'est pas le moment de se diviser. C'est le moment de s'unir pour défendre nos villages, nos communes et notre pays », a-t-il insisté. « La cohésion sociale constitue un axe central de la gouvernance actuelle et que le gouvernement demeurera aux côtés des communautés engagées dans des démarches sincères de paix et de réconciliation », a renchéri le ministre Sana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Convaincu de la capacité des acteurs locaux à gérer durablement la situation, il a exprimé l'espoir que Yargatenga devienne un exemple en matière de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires. Avant de quitter la localité, Mahamadou Sana a félicité l'ensemble des acteurs ayant contribué au succès de cette initiative, notamment les Forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et locales, ainsi que les leaders coutumiers et communautaires. Il a enfin réaffirmé sa disponibilité et celle du gouvernement à accompagner toutes les actions visant à consolider la paix et à faire en sorte que les épreuves traversées appartiennent définitivement au passé.