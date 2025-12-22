Burkina Faso: Réconciliation à Yargatenga - Le ministre Mahamoudou Sana salue l'aboutissement de la journée de pardon

21 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Yargatenga a accueilli, le dimanche 21 décembre 2025, la visite du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, dans un contexte marqué par la volonté affirmée des communautés locales de tourner définitivement la page d'un conflit intercommunautaire survenu le 8 novembre dernier.

Ce conflit avait causé d'importants dégâts humains et matériels, fragilisant durablement la cohésion sociale dans la localité. Cette visite ministérielle fait suite aux engagements pris le 23 novembre 2025, à Tenkodogo, où, à l'issue d'un dialogue de vérité avec le ministre de la Sécurité, les populations de Yargatenga s'étaient engagées à organiser une journée de pardon et de réconciliation.

De son côté, le ministre Mahamadou Sana avait promis d'accompagner cette dynamique de paix par sa présence. Fidèle à sa parole, il a ainsi répondu à l'invitation des communautés, venues consacrer l'aboutissement du processus de réconciliation, de pardon et de restauration du vivre-ensemble. Dans son intervention, le ministre a salué le courage et la maturité des populations de Yargatenga qui ont su dépasser les émotions et les blessures pour faire le choix de l'unité. Il a rappelé que le contexte sécuritaire national impose aux communautés de resserrer les rangs et d'orienter toutes les énergies vers l'ennemi commun qu'est le terrorisme.

« Ce n'est pas le moment de se diviser. C'est le moment de s'unir pour défendre nos villages, nos communes et notre pays », a-t-il insisté. « La cohésion sociale constitue un axe central de la gouvernance actuelle et que le gouvernement demeurera aux côtés des communautés engagées dans des démarches sincères de paix et de réconciliation », a renchéri le ministre Sana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Convaincu de la capacité des acteurs locaux à gérer durablement la situation, il a exprimé l'espoir que Yargatenga devienne un exemple en matière de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires. Avant de quitter la localité, Mahamadou Sana a félicité l'ensemble des acteurs ayant contribué au succès de cette initiative, notamment les Forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et locales, ainsi que les leaders coutumiers et communautaires. Il a enfin réaffirmé sa disponibilité et celle du gouvernement à accompagner toutes les actions visant à consolider la paix et à faire en sorte que les épreuves traversées appartiennent définitivement au passé.

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.