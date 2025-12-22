Burkina Faso: Bassolma Bazié, président de la CN-CES - « La conquête de la souveraineté est un combat à vie »

interview

Les 22 et 23 décembre 2025, Bamako va accueillir la 2e session du Collège des chefs d'Etat de la Confédération des Etats du Sahel. Dans cette interview, le président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES), Bassolma Bazié, fait le point des préparatifs et se prononce sur les dossiers majeurs qui seront développés, lors de cette rencontre de haut niveau.

Votre récente mission au Mali et au Niger vous a permis d'échanger directement avec les Présidents Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani. Quels étaient précisément les objectifs de cette tournée ?

Accompagné du vice-président, chargé des questions de défense et de sécurité de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES), j'ai été mandaté par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour remettre un message spécifique, fraternel, de solidarité et d'engagement à ses deux frères les Présidents Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani.

Récemment, j'ai encore été mandaté au Mali, pour prendre part à la rencontre d'officialisation de la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Plusieurs projets ont été dégagés au niveau de la CN-CES. Mais, il faut forcément de l'argent, car c'est le nerf de toute activité. D'où la mise en place de cette banque.

Le sommet des chefs d'Etat de la Confédération se tient dans quelques jours. Comment vont les préparatifs, au niveau national pour garantir une participation efficace et une contribution stratégique du Burkina Faso ?

La première mission de notre commission est de suivre la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'Etat. Mais, on ne peut suivre la mise en oeuvre d'une décision que si on a bien compris comment la décision a été prise et quelles en sont les articulations.

C'est pourquoi, le vice-président et le secrétaire général de la CN-CES ont rejoint le pôle des hauts fonctionnaires, l'ensemble des experts et les membres des différentes commissions pour préparer l'arrivée des chefs d'Etat dans le cadre de leur rencontre qui doit se dérouler à Bamako. Ils ont préparé d'abord le Conseil des ministres, puis suivra la rencontre des chefs d'Etat. En principe, il faut du temps après la naissance d'une institution pour qu'elle puisse prendre son envol.

Parce qu'à tous les niveaux, que ce soit celui administratif, diplomatique ou politique, il faut avoir du tact pour ranger correctement les petits plats dans les grands. Voilà pourquoi, je dis et répète que le travail de la conquête de la souveraineté et ce que nous sommes en train de faire, n'est pas une course de vitesse et encore moins de la précipitation.

C'est un combat à vie et même au-delà de notre vie. J'ai toujours pris l'exemple des pays qui sont sur le front de la bataille pour la souveraineté, tel que Cuba. Cela fait des dizaines d'années qu'ils sont dans la lutte. Fidel Castro n'est pas là aujourd'hui, mais la lutte se poursuit.

J'admire le thème que le chef de l'Etat a dégagé cette année dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne : « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ».

Cela veut dire que dans tout ce que nous sommes en train de faire, il faut intrinsèquement toujours se poser la question de savoir, si ce n'est pas du désordre. Est-ce que tel que je fais, ce n'est pas de l'indiscipline ? Tant qu'on ne s'accompagne pas de façon très ferme de ces valeurs, on peut aller dans le décor. Donc, la Commission a fait de ces valeurs son cheval de bataille.

Les opinions publiques s'interrogent sur les grandes questions qui seront au menu des échanges entre les chefs d'Etat. Quels seront, selon vous, les dossiers majeurs inscrits à l'agenda de ce sommet, notamment en matière de sécurité, d'intégration économique, de mobilité ou encore de gouvernance confédérale ?

Lors de la rencontre du 6 juillet 2024 à Niamey, un certain nombre de décisions ont été prises. Et ces décisions sont en train d'être mises en œuvre. Beaucoup ont déjà été exécutées. Donc, il s'agira au cours de cette rencontre, de faire le bilan aux chefs d'Etat qui vont apprécier. Il leur appartiendra ensuite de dire, à partir de cette étape, dans quel sens, ils vont avancer et quelles sont les grandes orientations à prendre en compte.

J'ai parlé tantôt de la Banque confédérale d'investissement et de développement qui a été mise en place. Il y a aussi la force unifiée qui est déjà installée au Niger. Le passeport de l'espace AES, qu'il soit diplomatique, ordinaire ou de service est déjà opérationnel.

Il y a aussi la Carte biométrique d'identité qui est déjà en cours de mise en œuvre de même que la radio AES, la télévision et la presse écrite. C'est l'ensemble de ces points qui seront présentés de façon très précise aux trois chefs d'Etat qui vont apprécier et voir s'il y a d'autres orientations à prendre.

En tant que président de la Commission nationale, qu'espérez-vous voir émerger comme décisions concrètes ou comme orientations structurantes pour renforcer l'opérationnalisation de la Confédération AES ?

B.B : Conformément à nos missions, la Commission n'a pas d'orientation à donner. Et si, nous avons des propositions à faire, nous le faisons de façon écrite à qui de droit. C'est à l'autorité d'apprécier et de décider. Mais, ce que je souhaiterais de tout cœur voir émerger, c'est de décliner les moyens aux différentes commissions afin qu'on communique suffisamment avec les populations.

Je répète, il faut qu'on communique suffisamment avec les populations. Parce que nous sommes engagés sur un chemin de tous les dangers. Il faut une population bien informée et qui est à la hauteur des enjeux, afin de s'approprier les décisions pour mieux se protéger et protéger les chefs d'Etat. Donc si, nous voulons une bonne sécurité, il faut une sensibilisation des populations afin d'obtenir leur engagement. Les chefs d'Etat devraient donc mettre l'accent à ce niveau.

Parce que si les populations ne sont pas informées, engagées et impliquées, nous allons naviguer à vue et ce ne serait pas du tout bien. Le deuxième élément, c'est de continuer dans le même sens de l'exemplarité en termes de communication et de relations que les trois chefs d'Etat donnent. On dit que le corps se porte bien quand la tête va bien. Et si, les trois têtes unies sont permanemment au diapason, il n'y a pas de raison que le reste ne marche pas.

Le troisième élément, c'est de donner les moyens à ceux qui sont chargés des organes de communication. Parce que nous avons des canaux mais s'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour transmettre les messages qu'il faut, on va aller dans le décor. Que ce soit les médias privés ou publiques, ils doivent être au diapason pour que le discours puisse être porté plus haut à travers le continent africain et partout dans le monde.

Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux populations burkinabè et, plus largement, aux peuples de l'AES afin de renforcer l'adhésion, la compréhension et la mobilisation autour du projet confédéral ?

A l'endroit des peuples de l'AES, comme je l'ai dit à Niamey, il est important qu'ils gardent à l'esprit que dans le combat pour la souveraineté, il y a des gens qui nous ont devancés. Quand je prends le Niger, il y a par exemple Hamani Diori et Sarraounia Mangou.

Au Mali, nous avons Modibo Keïta et Soundiata Keïta. Au Burkina, on peut citer Thomas Sankara, Daniel Ouézzin Coulibaly, etc. Pour moi, lorsqu'on est engagé sur un tel front, il faut toujours se rappeler du sacrifice qu'ils ont consentis. Parce que si on n'a pas cela, on peut croire qu'on est venu pour inventer la roue et à un moment donné, on va abandonner.