Sénégal: Bassirou Diomaye Faye lance les travaux de la route reliant Sandiniéri à la Guinée-Bissau

Tanaff (Sédhiou) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, lundi matin, au lancement officiel des travaux de la route reliant Sandiniéri à la frontière de la Guinée-Bissau en passant par Tanaff, dans la région de Sédhiou.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la première phase des travaux du Projet d'amélioration des corridors routiers Bissau-Dakar.

"Aujourd'hui nous lançons des travaux de construction d'une route stratégique destinée à renforcer l'intégration régionale et à favoriser le désenclavement des zones du sud du Sénégal", a déclaré le président de la République, lors du lancement officiel des travaux de cette route qui s'étend sur 26,40 kilomètres.

Selon Bassirou Diomaye Faye, ce projet d'infrastructure, présenté comme un levier majeur de développement économique et social, va mobiliser les membres du gouvernement concernés, appelés à contribuer activement à sa réalisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'exprimait en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

"Cette nouvelle route vise à améliorer la mobilité des personnes et des biens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, dans un contexte marqué par l'importance des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, notamment dans les secteurs du commerce, de la santé et des services", a souligné le chef de l'État.

Bassirou Diomaye Faye a ajouté que cette infrastructure, une fois réalisée, va également faciliter l'accès aux établissements sanitaires et hospitaliers de la région de Sédhiou, tout en contribuant à réduire l'enclavement des zones méridionales, en particulier dans les départements de Bounkiling et de Goudomp.

Le chef du gouvernement a indiqué avoir longuement échangé avec les élus locaux et les acteurs politiques de la région, soulignant que la question du désenclavement est revenue de manière récurrente au cours des discussions qu'il a eues.

"Cette tournée est à la fois une tournée d'écoute, de constat et de lancement de travaux attendus depuis longtemps par les populations", a déclaré Bassirou Diomaye Faye, se félicitant de la portée multisectorielle du Projet d'amélioration des corridors routiers Bissau-Dakar.

Outre la construction de la route Sandiniéri-Tanaff jusqu'à la frontière avec la Guinée-Bissau, le programme prévoit l'aménagement de près de 60 kilomètres de pistes rurales dans la région de Sédhiou, ainsi que des actions en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles. Il inclut aussi la réfection d'édifices publics, notamment des écoles, et l'aménagement de périmètres maraîchers, a relevé le chef de l'État.

"Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du Plan de développement intégré de la Casamance, destiné à améliorer durablement les conditions de vie des populations", a-t-il dit.

Le président Faye a par ailleurs annoncé la poursuite de ses tournées à l'intérieur du pays, notamment à Kolda, dans les jours à venir, afin de recueillir davantage les préoccupations des populations et d'adapter les réponses du gouvernement aux réalités locales.