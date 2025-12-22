Afrique: CAN 2025 - Koulibaly souligne l'implication de Diao et Camara malgré leur forfait

Tanger (Maroc) — Le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a déploré l'absence d'Assane Diao et d'Ilay Camara, tous deux blessés, pour la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 au Maroc, tout en saluant l'implication et le suivi des autres joueurs absents.

"C'est décevant de perdre un joueur comme Assane Diao pour cette CAN. Il est avec nous et fait partie du groupe, même s'il est retourné en club. Nous lui avons demandé de revenir si nous atteignons la finale", a expliqué Koulibaly.

Il s'exprimait en conférence de presse, lundi, à la veille du match contre le Botswana, comptant pour la première journée du groupe D, à 15 h GMT. Le groupe comprend également la République démocratique du Congo (RDC) et le Bénin.

L'ancien joueur de Chelsea (Angleterre) a rappelé que certains cadres comme Edouard Mendy ont déjà vécu cette situation et ont pu conseiller les jeunes joueurs.

"Il sait ce que c'est de ne pas pouvoir commencer une compétition à cause d'une blessure. Il en a fait l'expérience en 2019. Il a dit à Assane ce qu'il devait faire. Et lors de la CAN suivante, Edouard a remporté le trophée. C'est un moindre mal et je souhaite à Assane de gagner cette Coupe d'Afrique la prochaine fois", a ajouté Koulibaly.

Le capitaine a également salué l'implication d'Ilay Camara, resté en contact permanent avec le groupe. "Il prend toujours des nouvelles de l'équipe et cela fait plaisir. C'est important que tous les joueurs qui ne sont pas avec nous restent en contact avec le groupe. C'est important que nous restions unis", a-t-il insisté.

Ilay Camara et Assane Diao ont été remplacés respectivement par Mamadou Lamine Camara et Ousseynou Niang.

Le sélectionneur Pape Thiaw a, pour sa part, évoqué l'arrivée d'Habib Diarra dimanche.

"Il nous a rejoints hier et nous espérons que sa rééducation s'est bien passée. Nous étions en contact avec le staff médical de Sunderland et son kiné personnel, ainsi qu'avec notre staff, tout s'est bien déroulé. Nous espérons qu'il arrivera en forme", a déclaré le technicien.

Il a rassuré sur le choix de Mamadou Lamine Camara qui, selon lui, "connaît bien la Tanière" et est polyvalent. "Avec l'arrivée de Diarra, et pour assurer la sécurité de l'équipe, nous avons préféré basculer sur un milieu de terrain", a expliqué le sélectionneur, confirmant l'arrivée d'Ousseynou Niang ce soir.