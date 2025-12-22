Afrique: CAN au Maroc 2025 - Cinq joueurs-symboles de la réussite de la formation sénégalaise

Dakar — Cinq pensionnaires de l'équipe nationale devant entamer mardi la Coupe d'Afrique des nations avec les Lions symbolisent le mieux la réussite de la politique sénégalaise en matière de formation, avec cet avantage d'avoir disputé des compétitions majeures avec les sélections de jeunes du Sénégal avant de se retrouver chez les seniors.

Il s'agit de Krépin Diatta, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Mamadou Lamine Camara et Ousseynou Niang.

Le Sénégal a brillé ces dernières années en remportant des trophées au niveau continental avec l'équipe nationale locale (2023), l'équipe nationale des moins de 20 ans (2023) et l'équipe nationale des moins de 17 ans (2022).

Pape Matar Sarr

Avant de rejoindre les Lions, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Mamadou Lamine Camara et Ousseynou Niang ont fait leur passage dans les sélections de jeunes avec des fortunes diverses.

Le premier, milieu de terrain de Tottenham formé à Génération Foot, s'est illustré dans les sélections de jeunes.

Le fils de l'ancien gardien et actuel entraîneur de l'AS Douanes (deuxième division), Sidate Sarr, va disputer au Maroc sa troisième CAN (2021, 2023, 2025).

Vainqueur de celle de 2021 au Cameroun, il a déjà participé au Mondial 2022 au Qatar.

Avant l'équipe nationale A, Pape Matar Sarr s'est fait connaître chez les moins de 17 ans du Sénégal. Il a été quart de finaliste au Mondial de la catégorie au Brésil, en 2019.

Krépin Diatta

Comme Pape Matar Sarr, le polyvalent Krépin Diatta va jouer sa troisième Coupe d'Afrique des nations au Maroc, après 2019 et 2023.

Élu meilleur jeune joueur de la CAN 2019, il a fait ses armes dans les sélections de petites catégories.

L'actuel sociétaire de l'AS Monaco s'est fait remarquer avec l'équipe nationale des moins de 20 ans en 2017.

Finaliste malheureux à la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans en 2017 en Zambie, le natif de Ziguinchor a participé, la même année, à la Coupe du monde de cette catégorie en Corée du Sud.

Avec les Lionceaux, Krépin Diatta s'arrête en huitième de finale.

Lamine Camara et Mamadou Lamine Camara

Contrairement à Pape Matar Sarr et Krépin Diatta, Lamine Camara et Mamadou Lamine Camara ont été sacrés avec l'équipe nationale des moins de 20 ans.

Ils ont remporté la première CAN U 20 en 2023 en Egypte.

Élu meilleur joueur du tournoi, Lamine Camara a remporté un deuxième titre continental avec l'équipe nationale locale en Algérie.

Le milieu de terrain de l'AS Monaco, plébiscité deux fois meilleur jeune joueur africain de l'année en 2023 et 2024, va honorer sa deuxième CAN cette année.

Mamadou Lamine Camara va se son côté découvrir la plus grande compétition du continent.

Seul joueur évoluant dans la Tanière en Afrique, l'ancien joueur de Darou Salam (National 1) a été vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) avec Berkane (élite marocaine) en 2022 et 2025.

Ousseynou Niang

Appelé dimanche pour pallier le forfait d'Assane Diao, Ousseynou Niang fréquente les sélections de jeunes du Sénégal depuis l'âge de 15 ans.

L'ancien pensionnaire de l'Institut Diambars a été convoqué en sélection pour disputer la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en 2017, en Corée du Sud.

En 2019, il est de nouveau convoqué pour participer à la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans au Niger.

Il va échouer avec les Lionceaux face au Mali en finale.

Au Mondial de la même année, ils sont éliminés en quart de finale en Pologne.

Ousseynou Niang a été sélectionné pour la première fois en mars 2025 lors des éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique.

Le champion de Belgique en 2025 sera figure parmi les jokers de luxe de l'entraîneur Pape Thiaw.