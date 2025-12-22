Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal s'attend à un match 'difficile', contre le Botswana, selon son sélectionneur national

Le Sénégal a fait "une très bonne préparation" de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, ont reconnu son sélectionneur national et son capitaine, Pape Thiaw et Kalidou Koulibaly, qui disent toutefois s'attendre à un match "difficile" contre la "solide" équipe du Botswana.

Ils donnaient une conférence de presse, lundi, à Tanger, à la veille du match des Lions contre le Botswana, qui aura lieu dans cette ville marocaine, mercredi à 16 h 00 (heure locale, soit 15 h 00 GMT), pour la première journée du groupe D.

Le Bénin et la République démocratique du Congo font partie de cette poule.

"Nous nous sommes bien préparés. Nous avons effectué une très bonne préparation. Le groupe est très motivé pour jouer ce tournoi", a assuré le sélectionneur national du Sénégal.

"Le Botswana a terminé deuxième de son groupe de qualification. C'est une équipe solidaire, difficile à jouer, qui mérite d'être là", a-t-il reconnu.

Pape Thiaw espère cueillir les fruits de la "très bonne préparation" de la CAN, dès le début de cette CAN, qui a démarré dimanche 21 décembre. "Nous nous sommes entraînés pour faire face à ce type de bloc (celui du Botswana). Et nous espérons que cela portera ses fruits demain. Nous avons envie de débuter la compétition par une belle victoire. À nous d'être prêts et de mettre tous les ingrédients nécessaires pour atteindre notre objectif", a-t-il dit.

Selon le sélectionneur national, Ousseynou Niang, sélectionné en remplacement d'Assane Diao, qui est blessé, va rejoindre ses coéquipiers ce lundi.

Interrogé sur son effectif, Pape Thiaw fait remarquer qu'il est composé de joueurs accomplis et de jeunes talents.

"La concurrence est saine au sein du groupe, tout le monde joue le jeu. Quand on a un groupe déterminé et prêt à le prouver, il n'est jamais facile de faire des choix, mais nous restons tout de même une équipe. Tout le monde veut prouver ce qu'il sait faire. Nous gagnerons ensemble", rassure-t-il.

À Tanger, l'équipe nationale du Sénégal a effectué deux séances d'entraînement à huis clos.

Selon le sélectionneur national, le Sénégal, qui est "dans une phase de travail tactique", doit rester discret. "Nous ouvrirons le jeu au bon moment", a ajouté Pape Thiaw.

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, assure que ses coéquipiers sont "très excités" et "ont hâte" d'entamer la CAN.

"Nous avons bien préparé cette compétition, qui sera difficile [...] Nous sommes prêts et souhaitons que cette CAN soit une belle fête pour l'Afrique. J'espère que tout le monde sera heureux de participer à cette compétition, qui sera, à mon avis, l'une des meilleures CAN de l'histoire", a déclaré le défenseur sénégalais, s'apprêtant à jouer la cinquième CAN de sa carrière.

Selon Koulibaly, le Sénégal a bien étudié le football de son premier adversaire à cette Coupe d'Afrique des nations, le Botswana, une équipe "très redoutable".

"Nous voulons livrer un grand match demain, pour bien commencer notre CAN. Nous avons de jeunes joueurs, avec un talent énorme. Ils sont capables de faire la différence. Je suis très fier d'avoir disputé cette compétition cinq fois de suite avec le Sénégal. Nous avons soif de victoire et j'aborde cette CAN différemment, avec plus d'expérience", a-t-il assuré.

Le capitaine des Lions du Sénégal a demandé aux joueurs les plus expérimentés de l'équipe d"'apporter une énergie positive, aux côtés du staff, pour offrir quelque chose de grand au peuple sénégalais".

"Nous allons, avec Sadio, Gana, Ismaïla Sarr et Édouard Mendy, encadrer les jeunes afin de créer une bonne mixité et aller le plus loin possible dans cette compétition", a promis Koulibaly.

La finale de cette compétition organisée au Maroc aura lieu dimanche 18 janvier 2026.