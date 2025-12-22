Afrique de l'Ouest: Sédhiou - Un projet routier de 23,818 milliards FCFA pour renforcer le corridor Dakar-Bissau

Tanaff (Sédhiou) — Le Projet d'amélioration des corridors routiers Bissau-Dakar, dont la première phase des travaux a été lancée lundi par le chef de l'Etat, vise à renforcer la connectivité entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, a déclaré Serge Diatta, responsable de l'antenne régionale de l'Agéroute à Sédhiou.

Selon M. Diatta, ce projet ambitionne également de contribuer au désenclavement des zones intérieures et à la dynamisation des échanges sous-régionaux.

M. Diatta présentait le projet au président de la République, Bassirou Diomaye, Faye, lors de sa visite dans la région de Sédhiou.

le chef de l'Etat a procédé au lancement officiel de ce projet portant sur l'aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff qui se prolonge jusqu'à la la frontière avec la Guinée-Bissau sur 26,40 kilomètres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux portent sur la construction d'une route revêtue de 7,4 mètres de largeur, conçue pour une vitesse de référence de 80 km/h, conformément aux normes de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a précisé Serge Diatta.

La structure de la chaussée comprend une couche de fondation en latérite de 25 centimètres, une couche de base en latérite-ciment de 20 centimètres, ainsi qu'un revêtement en béton bitumineux de 6 centimètres.

Le projet intègre également 4,5 kilomètres de voiries urbaines éclairées dans le département de Goudomp, en plus d'importants aménagements connexes.

Il prévoit notamment la réalisation de 60 kilomètres de pistes rurales, la construction de quatre infrastructures marchandes, d'une gare routière, d'un forage, de 2 000 mètres linéaires de mur de clôture, de huit salles de classe, ainsi que la réhabilitation d'un poste de santé.

Un important volet social accompagne le projet, sous la forme notamment d'un appui aux associations de jeunes et de femmes, axé sur le maraîchage, la transformation des produits agricoles et la formation, a indiqué le responsable régional de l'Agéroute.

Il est prévu, à cet effet, la mise en place d'une plateforme multifonctionnelle, de quatre unités de transformation des produits agricoles (UTA), de dix aires de séchage et de trois périmètres maraîchers.

"À terme, ce projet devrait permettre une réduction des accidents de la route, une amélioration des conditions de circulation et de sécurité, un meilleur accès aux services sociaux de base, ainsi qu'une valorisation des potentialités agrosylvopastorales de la zone", a expliqué Serge Diatta.

Mis en œuvre sous la coordination de l'Agéroute, le projet s'inscrit dans la politique nationale de développement des infrastructures et de lutte contre la pauvreté par l'intégration régionale.