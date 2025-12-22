Sénégal: Ziguinchor - Les travaux du second pont annoncés pour 2026

Tanaff (Sédhiou) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, lundi le lancement des travaux de construction du second pont de Ziguinchor à l'horizon 2026, dans le cadre du renforcement des infrastructures nationales et du désenclavement de la Casamance.

Selon le chef de l'État, dans l'attente de financements extérieurs, l'État du Sénégal a inscrit une dotation budgétaire de 25 milliards de francs CFA pour démarrer les travaux du second pont de Ziguinchor sur fonds propres.

Cette option permettra de réduire le coût global de l'ouvrage et d'en accélérer la mise en oeuvre, a précisé Bassirou Diomaye Faye.

Il intervenait lors d'une cérémonie qu'il présidait à Tanaff, dans le cadre du lancement des travaux de la première phase du Projet d'amélioration des corridors routiers Bissau-Dakar.

"Le futur pont vise à améliorer durablement la mobilité urbaine à Ziguinchor, à fluidifier le trafic et à soutenir les activités économiques de la région, fortement dépendantes des échanges routiers", a expliqué Bassirou Diomaye Faye.

L'état du pont Émile Badiane, un ouvrage stratégique vieux de 46 ans reliant Ziguinchor au reste de la région, figure parmi les principales préoccupations des populations de la capitale du sud du pays.

Dans le cadre du désenclavement de la Casamance, le président de la République a également réaffirmé la volonté du gouvernement de réaliser la boucle du Fogny, un axe stratégique pour la connectivité régionale.

Dans cette perspective, les travaux du tronçon Bignona-Diouloulou seront engagés prochainement, avant ceux reliant Diouloulou à Kafountine, a-t-il indiqué, soulignant l'importance de ces infrastructures pour le développement économique, touristique et social de la zone.

Ces projets s'inscrivent dans la vision des nouvelles autorités destinée à renforcer l'équité territoriale et à stimuler la croissance à travers des investissements structurants dans les régions.