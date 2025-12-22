Sénégal: Casamance - Le Président Diomaye Faye lance un projet routier stratégique pour le désenclavement et l'intégration régionale

En tournée économique en Casamance, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé au lancement officiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Sandiniéry-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau, longue de 26 kilomètres. Une infrastructure majeure appelée à transformer durablement la mobilité et l'activité économique dans cette partie du sud du pays.

Ce projet routier stratégique vise à désenclaver l'intérieur de la Casamance, tout en renforçant les échanges commerciaux et humains avec la Guinée-Bissau voisine. Il devrait également contribuer à la dynamisation de l'économie locale, en facilitant la circulation des personnes et des biens et en améliorant l'accès aux marchés, aux services sociaux de base et aux opportunités économiques.

Très attendu par les populations riveraines, ce nouvel axe routier répond à une demande ancienne. Il permettra non seulement d'améliorer la sécurité routière, mais aussi de réduire les coûts de transport et de rapprocher les communautés, longtemps confrontées aux difficultés liées à l'état des infrastructures.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le Chef de l'État s'est félicité de l'impact direct que ce projet aura sur les conditions de vie des populations. Il a souligné que les infrastructures routières constituent un levier essentiel de développement économique, de cohésion territoriale et d'intégration sous-régionale.

Profitant de l'occasion, le Président Diomaye Faye a également annoncé son intention d'effectuer prochainement une visite à Kolda, répondant ainsi aux sollicitations des populations de cette région. Il a rappelé que le Plan Diomaye pour la Casamance concerne l'ensemble de la Casamance naturelle et s'inscrit dans une approche globale, inclusive et équilibrée du développement territorial.

À travers le lancement de ce projet, l'État réaffirme sa volonté de mettre en oeuvre des réalisations structurantes, utiles et durables, au service des territoires et du bien-être des populations, dans une Casamance résolument tournée vers l'avenir.