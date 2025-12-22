Afrique: CAN 2025 - Sur le fil, le Mali concède un match nul frustrant contre la Zambie

Pour son entrée en lice dans cette CAN 2025 au Maroc, le Mali doit se contenter d'un seul petit point. Au stade Mohammed-V de Casablanca, lundi 22 décembre, les Aigles pensaient avoir fait le plus dur en forçant le coffre-fort zambien à l'heure de jeu. Mais les Chipolopolo ont arraché l'égalisation dans le temps additionnel (1-1).

« Ce n'est pas parce que tu donnes tout que tu réussis forcément », avait confié Kamory Doumbia à RFI avant les débuts du Mali dans cette CAN 2025. Une confidence qui s'est malheureusement vérifiée pour les Maliens. Il y avait de l'envie dans cette équipe coachée par Tom Saintfiet, sous le soleil de Casablanca. Mais elle n'a pas suffi pour repartir avec les trois points. La faute à une Zambie qui s'est accrochée jusqu'au bout et en a été récompensée.

Touré se rate sur penalty

Dans un stade Mohammed-V loin de faire le point mais presque totalement acquis à la cause des Aigles, la rencontre a été avare en grosses occasions, de part et d'autre, dans le premier acte. Le Mali a affiché une maîtrise du ballon un peu supérieure à la Zambie, mais pas assez non plus pour parler de domination claire. De part et d'autre, il y a eu du déchet dans le jeu et des pertes de balles évitables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Juste avant la pause, les Maliens ont eu l'occasion de faire la différence après un fauchage de Mathews Banda dans la surface sur Dorgelès Nene. Après avoir revu les images, l'arbitre Omar Artan a accordé un penalty... que Willard Mwanza, le gardien zambien, a brillamment repoussé. La frappe d'El Bilal Touré n'a pas fait trembler les filets (42e). Deux rencontres dans cette CAN, et deux penalties ratés donc, après celui de Soufiane Rahimi durant le match d'ouverture Maroc-Comores (2-0).

Daka répond à Sinayoko sur le gong

En seconde période, la Zambie a commencé à moins subir face à un Mali toujours remuant et inefficace, à l'image des dribbles de Nene ou de cette tentative lointaine d'Aliou Dieng. Les Aigles ont bien cru avoir fait le plus dur en ouvrant enfin le score à l'heure de jeu. Sur un corner rapidement joué, Lassine Sinayoko, en deux temps, a marqué sur une frappe puissante (61e). Le stade Mohammed-V a exulté pour célébrer l'ouverture du score malienne (61e).

Menée, la Zambie n'a plus eu le choix et a décidé d'enfin tenter sa chance. Un retourné acrobatique de Dominic Chanda a contraint l'expérimenté gardien Djigui Diarra a une superbe parade (73e). Dans le temps additionnel, en revanche, le dernier rempart malien a dû s'incliner sur une tête plongeante de Patson Daka (90+2e), oublié par la défense.

Et voilà comment le Mali ressort en grinçant des dents après cette première rencontre dans cette Coupe d'Afrique des nations. La Zambie, elle, est soulagée. Pour son retour en CAN après dix ans d'absence, elle évite la défaite dans les derniers instants. Et c'est le Maroc qui est seul en tête du groupe A après ces deux premiers matchs.