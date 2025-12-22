Maroc: Le CRI de Marrakech organise le 'Speed Finance Day' pour accélérer le financement de la croissance des entreprises

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Marrakech-Safi a organisé, jeudi à la Cité ocre, "le Speed Finance Day", avec la participation des principales institutions financières nationales et régionales, en vue d'accélérer le financement de la croissance dans la région.

Organisé en partenariat avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), cet événement s'inscrit dans le sillage des Hautes Orientations Royales, visant le renforcement de l'accès au financement des entreprises et de l'investissement productif ainsi que dans le cadre de la réforme des CRI et de la gouvernance de l'investissement, conformément à la loi 47-18, telle que modifiée et complétée par la loi 22-24, en mobilisant l'écosystème régional et national au service de l'accompagnement des entreprises, notamment les TPME, indique un communiqué du CRI de Marrakech-Safi.

Ce rendez-vous inédit a réuni plus de 160 participants, notamment entreprises, institutions financières, investisseurs et acteurs publics, autour d'un objectif opérationnel, à savoir accélérer l'accès des entreprises de la région de Marrakech-Safi à des solutions de financement diversifiées et adaptées aux enjeux de croissance, en particulier l'investissement en capital.

"Le Speed Finance Day" repose sur un concept simple, direct et orienté résultat qui est la mobilisation de l'ensemble des banques régionales et des fonds d'investissement nationaux, avec un format de présentations courtes et structurées où chaque entreprise dispose de 5 à 10 minutes pour présenter son projet devant l'ensemble des financeurs, ajoute le communiqué, relevant que cette approche vise à accélérer la qualification des besoins et à favoriser le passage rapide vers des échanges bilatéraux et des démarches concrètes, qu'il s'agisse de financement bancaire, de mécanismes de garantie et d'appui, de capital-investissement (amorçage, croissance, transmission) ou de perspectives de marché.

Cité par le communiqué, le directeur général du CRI de Marrakech-Safi, Mahfoud Moussaid, a indiqué que "le Speed Finance Day a mis en avant l'idée que la diversification des solutions (investissement en capital, introduction en bourse, financement bancaire, dispositifs de garantie et d'appui) doit être pensée comme un ensemble complémentaire, au service d'une trajectoire de croissance plus ambitieuse des entreprises régionales".

La volonté du CRI est de rapprocher durablement entrepreneurs et financeurs, enjeu de transformation des PME en champions régionaux/nationaux, et ce grâce à la mobilisation de l'ensemble des partenaires de l'écosystème autour de la feuille de route du CRI, a-t-il poursuivi, affirmant que le CRI de Marrakech poursuivra cet engagement par de nouvelles actions concrètes, au plus près des besoins des entreprises créatrices de valeur dans la région.

Dans le même sens, la GIZ, partenaire de l'évènement, représentée par le conseiller technique-Cluster développement économique Durable, s'est félicitée de la réussite de cette rencontre et de la présence en force des entreprises régionales, preuve que le sujet suscite un intérêt certain, avant de réitérer la volonté de cette agence de soutenir ce type d'initiatives.

L'événement a rassemblé plusieurs institutions nationales et régionales de l'appui au financement, dont notamment les représentants du ministère délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de Marrakech-Safi, Bank Al Maghrib, Tamwilcom, la Bourse de Casablanca, ainsi que des fonds et acteurs du capital-investissement, avec l'appui des parties prenantes institutionnelles régionales.

A travers cette initiative, le CRI de Marrakech-Safi et la GIZ entendent renforcer la fluidité de l'accès au financement, faire émerger davantage de projets d'investissement et contribuer à une trajectoire de croissance plus ambitieuse des entreprises régionales, en rapprochant durablement entrepreneurs et financeurs, conclut le communiqué.