Cote d'Ivoire: Les Awards du Campc - Plus de 200 auditeurs reçoivent leurs diplômes de fin de formation

22 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc) a organisé le 19 décembre 2025, au palais de la culture de Treichville, la cérémonie de remise de parchemins aux auditeurs en fin de formation. Ils sont au nombre de 205 auditeurs à recevoir leurs diplômes de Master à l'issue de dix mois de formation dans les différentes filières.

Le préfet hors grade, Adama Dosso, représentant le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bacongo, parrain de la promotion, a souligné que la problématique de renforcement des capacités est au cœur du développement des compétences et de toute politique de développement économique et social.

Pour lui, la formation continue permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de consolider le savoir-faire, la diversification des connaissances, d'évoluer professionnellement et de renforcer ses compétences. « Chers auditeurs, en prenant l'engagement de renforcer vos capacités et de développer vos compétences, vous avez pris la meilleure décision », a-t-il souligné, précisant que cela participe de la dynamisation des organisations et par ricochet les Nations.

Le directeur général du Campc, le professeur Joseph Kaudjhis, a remercié les auditeurs pour avoir fait confiance à son institution panafricaine. « En venant vous former au Campc, vous avez honoré l'Afrique, les pères fondateurs de nos États membres qui ont compris l'importance de la formation professionnelle et surtout de la formation professionnelle continue », a déclaré le directeur général du Campc, rendant hommage à ces pionniers du Campc, à savoir le Président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que le ministre Ange François Xavier Barry-Battesti qui avait à charge la formation professionnelle, ainsi que les Présidents des États membres.

« Depuis 2018, grâce à la vision de la présidente du Sénat, Kandia Camara, à ce moment ministre en charge de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, le Campc s'est relevé et fonctionne normalement », a déclaré le professeur Joseph Kaudjhis, tout en exhortant les auditeurs à être les ambassadeurs du Campc dans leurs différentes organisations.

Au nom des récipiendaires, Zorébé Irié Ignace, a remercié le Campc pour avoir transformé leur rêve en réalité.

