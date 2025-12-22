Cote d'Ivoire: Action sociale - La Fondation Rachelle Zarour Bictogo aux côtés de 600 enfants

21 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Fatou Sylla

Ils étaient tous heureux ce samedi à Anyama. A l'initiative de la Fondation Rachelle Zarour Bictogo, des enfants de familles démunies ont reçu de nombreux cadeaux de la part de la présidente de ladite fondation, Rachelle Zarour Bictogo.

En offrant 600 jouets aux tout-petits ce 20 décembre dans le cadre de la 3ème édition de son traditionnel arbre de noël, il était question pour elle de partager ce moment de bonheur avec les enfants de la communauté d'Anyama, elle-même étant fille d'Anyama.

« C'est une continuité pour moi en ce sens que feu mon père Habib Zarour avait déjà commencé ces actions de solidarité. Le bilan est satisfaisant dans la mesure où nous avons atteint nos objectifs. Au-delà des cadeaux que nous offrons, notre organisation a pour mission de donner des cours d'alphabétisation gratuits aux enfants, offrir des kits alimentaires aux familles vulnérables une fois par mois et aussi dispenser des cours d'informatique dans le cadre du social. Nous offrons également des bourses d'études aux enfants qui excellent dans leurs écoles, qui sont les meilleurs dans leur domaine. Notre objectif est de partager », a-t-elle expliqué.

Se félicitant de la réussite de son action, la présidente a exprimé sa gratitude aux partenaires et donateurs de la fondation pour leur appui constant. Non sans préciser qu'elle ambitionne de toucher toute l'étendue du territoire national.

« Après Anyama, nous visons Agboville et ensuite les autres villes du pays. Le choix d'Agboville parce qu'elle est voisine à Anyama. Agboville est également la ville de mon époux. Ma prochaine action va donc toucher cette localité », a-t-elle annoncé.

