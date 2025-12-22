Cote d'Ivoire: Fête sans enfants dans la rue - 102 enfants conduits au bureau d'écoute et d'orientation de Yopougon

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE) a lancé, dans la nuit du samedi 20 décembre 2025, une opération spéciale baptisée « Fête sans enfants dans la rue ». Conduite par le Programme de Protection des Enfants et Adolescents Vulnérables (PPEAV). Cette initiative vise à renforcer le retrait des mineurs vivant dans la rue durant la période des fêtes, jusqu'au 5 janvier 2026.

Sous la coordination du Directeur de cabinet, Moussa Diarassouba, les équipes ont sillonné plusieurs communes d'Abidjan, notamment Marcory, Koumassi et Cocody. Les enfants rencontrés, âgés de 7 à 16 ans, ont été pris en charge afin d'être mis à l'abri des risques auxquels ils sont exposés la nuit. Au total, 102 mineurs ont été retirés puis conduits au bureau d'écoute et d'orientation de Yopougon, où un accueil et un suivi adaptés leur ont été assurés.

Moussa Diarassouba a salué la continuité des efforts engagés par le gouvernement depuis le plan d'urgence de 2022. « Sur instruction de la ministre Nassénéba Touré, cette opération permettra à chaque enfant de passer les fêtes dans un cadre sain et sécurisé », a-t-il déclaré, rappelant que « la place des enfants n'est pas la rue, mais l'école et le cocon familial ».

Le Directeur de cabinet a annoncé une implication renforcée de la police afin de consolider les acquis au-delà de la période des fêtes. Il a également indiqué que des actions coordonnées sont en cours avec d'autres ministères et services de l'État, dans une dynamique commune visant à éradiquer durablement le phénomène des enfants en situation de rue. Les maraudes se poursuivront dans l'ensemble du Grand Abidjan jusqu'au 5 janvier 2026.