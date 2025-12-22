Cote d'Ivoire: Innovation technologique - Les vainqueurs du concours d'application récompensés

Après avoir distingué les lauréats du Start-up Challenge, le géant des télécommunications en Côte d'Ivoire a également récompensé les gagnants du concours d'application dédié à la promotion de l'innovation technologique. La cérémonie s'est tenue le 20 décembre 2025, à l'hôtel Pullman d'Abidjan-Plateau.

Initiée par cette entreprise de télécommunications, l'initiative vise à soutenir les jeunes Ivoiriens porteurs de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), en leur offrant un cadre propice à l'expression de leur créativité et à la concrétisation de leurs idées.

Ainsi, le prix "Moov Application", premier prix doté de 10 millions FCFA, a été attribué à l'ESATIC, qui s'est également vu décerner le prix spécial de l'innovation, d'un montant de 2 millions FCFA. Le deuxième prix, d'une valeur de 5 millions FCFA, est revenu à l'ENSEA. Quant à l'Université Félix Houphouët-Boigny et à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, classées respectivement troisième et quatrième, elles ont chacune reçu une enveloppe de 500 000 FCFA.

Représentant le directeur général, M. Lhoussaine Oussalah, Youssef Ktiri, directeur marketing et communication digitale, a rappelé l'importance de cette initiative pour le développement du numérique en Côte d'Ivoire.

« Opérateur global des télécommunications, Moov Africa Côte d'Ivoire oeuvre depuis plusieurs années à rendre le numérique accessible à tous, à stimuler la créativité des jeunes et à favoriser l'émergence de solutions digitales à fort impact. À travers ce nouveau concours, nous offrons aux jeunes innovateurs l'opportunité de transformer leurs idées en solutions concrètes et utiles aux communautés », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que ce concours propose un accompagnement technique, un soutien financier ainsi que des opportunités de mise en réseau aux porteurs de projets les plus prometteurs. Le directeur marketing a, par ailleurs, félicité les lauréats pour la qualité de leurs idées, porteuses de sens, d'innovation et d'espoir.

À travers cette initiative, le géant des télécommunications en Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur de l'innovation, de la création de contenus locaux, de la transformation digitale et de l'entrepreneuriat des jeunes Ivoiriens.