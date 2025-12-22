Ile Maurice: Yograj Seebaluck décroche le «Top Achiever Award», une première pour le pays

Le 15 décembre, Yograj Seebaluck a inscrit son nom au sommet mondial de l'International Training Centre of the International Labour Organization (ITCILO) en remportant le Top Achiever Award, une première pour un Mauricien. Cette distinction rare récompense l'excellence et l'engagement dans le domaine du travail décent et du développement des compétences.

L'ITCILO, souvent en partenariat avec des institutions nationales comme le Mauritius Institute of Training and Development, propose des formations de haut niveau pour professionnels et décideurs, couvrant des domaines tels que les normes du travail, la gestion de projets, l'intelligence artificielle ou encore les compétences numériques, en ligne ou en format hybride.

«On m'a contacté à une heure du matin pour m'informer que j'avais été sélectionné parmi les meilleurs Achievers d'Afrique. Je pensais être dans le Top 5 africain, mais lors de la cérémonie, j'ai appris que j'étais élu premier au monde», confie Yograj Seebaluck, encore ému. Pour accéder à ces formations, le processus est rigoureux : les candidats doivent être recommandés par des confédérations syndicales et par leurs employeurs. «Plus vous performez, plus vous devenez éligible à d'autres formations. Il faut obtenir un score entre 99 et 100 pour continuer», préciset-il. Déterminé, il a complété 32 formations, obtenant plusieurs badges valorisant son parcours.

Parmi ses réalisations les plus marquantes figure un travail de recherche sur le Living Wage, classé premier en Afrique lors de sa présentation à l'Organisation internationale du travail (OIT), puis présenté aux Assises de l'emploi à Maurice et porté à l'attention du ministre du Travail, Reza Uteem. «Mon document est sorti premier en Afrique lorsque je l'ai présenté à l'OIT», souligne-t-il avec fierté. «C'est la première fois qu'un Mauricien arrive premier en Afrique et au monde dans ce domaine.»

Cette consécration s'accompagne d'un prix prestigieux : un voucher ITCILO 2026, couvrant intégralement les frais d'une formation au choix, dispensée en Italie ou en ligne. Reconnu lors de l'Alumni Network Event, son engagement illustre que, même depuis un petit État insulaire, l'excellence et la persévérance peuvent mener au sommet mondial.