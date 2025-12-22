Ile Maurice: Soundar Gulshan Sharma Rye - «Être agent de sécurité, ce n'est pas juste un travail: c'est une responsabilité»

interview

Quand la majorité des Mauriciens rentrent chez eux et que les lumières s'éteignent peu à peu, d'autres prennent leur service. Depuis plus de 20 ans, Soundar Gulshan Sharma Rye veille dans l'ombre. Agent de sécurité de nuit chez Caudan Security, il connaît mieux que quiconque ces heures silencieuses où la vigilance ne faiblit jamais, encore moins en période festive.

∎ Comment êtes-vous arrivé dans le métier de la sécurité nocturne ?

Depuis mon adolescence, j'ai toujours été attiré par la sécurité. C'était presque instinctif : protéger, surveiller, rassurer. J'ai commencé très jeune, à 19 ans, chez Caudan Security, mon premier employeur. Le métier était exigeant, mais j'ai tout de suite compris que c'était ce que je voulais faire.

∎ Votre parcours a beaucoup évolué depuis.

Oui. Avec les années, les formations et le terrain, les responsabilités se sont enchaînées. J'ai passé cinq ans comme Assistant Field Security Controller avant d'être promu Field Security Controller, un poste que j'occupe depuis 15 ans. Caudan Security m'a fait confiance et m'a permis d'évoluer, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément.

∎ Qu'est-ce qui vous a poussé à rester plus de 20 ans dans ce métier ?

Chaque nuit est différente. Il n'y a jamais de routine. J'aime la discipline et la rigueur que ce métier exige, mais surtout, la passion. Savoir que notre présence peut prévenir un incident, protéger des familles ou sécuriser des biens, ce n'est pas juste un travail - c'est une responsabilité.

∎ Travailler de nuit comporte-t-il des difficultés particulières ?

C'est un métier à risque qui demande une vigilance constante. Il nous arrive de nous retrouver face à des individus mal intentionnés et dans ces moments-là, le sang-froid est essentiel. Nous sommes formés pour différents scéna- rios, mais chaque situation est unique. Il faut savoir s'adapter à tout moment.

∎ La période des fêtes est-elle plus intense ?

Très clairement. C'est l'une des périodes les plus chargées de l'année. Beaucoup de familles sortent davantage ou partent en vacances, laissant leurs maisons inoccupées. Ce- la augmente les risques d'ef- fraction. Les pétards et les feux d'artifice déclenchent aussi de nombreuses alarmes, que nous devons vérifier systématiquement. Il y a également les locations saisonnières : des personnes peu habituées aux systèmes de sécurité, ce qui multiplie les interventions. Chaque alerte compte, même si elle semble anodine.

∎ Comment gérez-vous la fatigue et le stress sur de longues nuits ?

Avec l'expérience, on adopte un véritable mode de vie. Le repos en journée est es- sentiel. Avant chaque service, j'ai mes routines pour me préparer mentalement. Le stress, on apprend à le maîtriser. Une alarme n'est pas toujours synonyme de danger, mais il faut toujours se préparer comme si elle l'était.

∎ Quels sont les principaux dangers pendant les fêtes ?

Les vols et les cambriolages restent les plus fréquents, surtout en cas d'absence prolongée. Il y a aussi les pickpockets dans les zones très fréquentées et parfois, des agressions liées à l'alcool. Je conseille d'éviter les bijoux de valeur en public et de limiter le cash. Les fêtes doivent rester un moment de joie.

∎ Certains incidents vous ont-ils marqué ?

Les tentatives d'intrusion font partie du quotidien. Souvent, l'arrivée de notre véhicule suffit à faire fuir les intrus. Mais il faut toujours être prêt à gérer une situation plus grave. La maîtrise de soi est primordiale.

∎ Quelles qualités sont indispensables dans ce métier ?

Un caractère solide, du sang-froid et de la lucidité. Il faut savoir réfléchir vite, rester calme et ne jamais se laisser emporter par l'émotion.

∎ Et sur le plan personnel, comment conciliez-vous tra- vail et vie de famille ?

Grâce au système de shift, on peut s'organiser pour rester présent pour nos proches. Travail- ler la nuit m'a appris à apprécier pleinement chaque moment en famille. Ces instants deviennent encore plus précieux.

∎ Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction aujourd'hui ?

Savoir que notre travail a un impact réel. Empêcher un vol, protéger des personnes, sécuriser une propriété... On sait qu'on est utile et c'est très gratifiant.

∎ Un conseil aux Mauriciens pour des fêtes en toute sécurité ?

Éviter l'alcool au volant, rester vigilants dans les lieux fréquentés et vérifier votre système de sécurité avant de partir. Si vous avez des caméras, consultez-les régulièrement. En cas de doute, il vaut toujours mieux faire appel à un professionnel.

∎ Que devrait-on mieux comprendre du travail des agents de nuit ?

Passer une nuit entière en alerte permanente n'est pas évident. C'est un métier discret, souvent invisible, mais indispensable. Le système de shift est crucial pour rester efficaces. Nous travaillons dans l'ombre, mais pour la sécurité de tous.