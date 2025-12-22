Afrique: 35e Coupe d'Afrique des Nations 2025 - Le Maroc lance la fête

Le Prince Moulay El Hassan a présidé, hier 21 décembre 2025, au Stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat sous la pluie, la cérémonie d'ouverture de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Après deux ans d'attente, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est désormais une réalité, depuis hier. Elle a été lancée sous une pluie par le Prince Moulay El Hassan dans une enceinte du Stade Prince-Moulay-Abdellah plein à craquer. La cérémonie en elle-même fut riche en couleurs et en son. Elle a débuté avant le compte à rebours dans une obscurité totale du stade.

Une obscurité qui contraste avec le récit qui a suivi et qui a eu la lumière comme fil conducteur du récit. Le cérémonial a été conçue comme un voyage narratif mêlant héritage marocain, identité africaine et projection vers l'avenir.

A travers une scénographie dominée par la lumière, la cérémonie a offert une mise en scène structurée ou le football devient langage commun et trait d'union continental. Des artistes de renoms tels Montana, Davido et RedOne sont venus agrémentés cette soirée.

Des prestations appuyées par des visuelles et cinématographiques. Ensuite, place a été faite au match d'ouverture entre le pays hôte le Maroc et les Comores. Une rencontre entamée sur des chapeaux de roues avec une formation comorienne qui a semblé résister dès le premier quart d'heure de jeu.

Elle a même fait douter son adversaire en faisant échec au penalty de Sofiane Rahimi (12e). Ensuite, plus rien jusqu'à la 2e phase de la partie qui a vu une décantation. Soutenus par plus de 50 000 âmes, les Lions de l'Atlas vont d'abord trouver la faille par Rahim Diaz (56e) sur une passe de Mazraoui avant d'enfoncer le clou par un but de toute beauté (retourné acrobatique) d'El Kabbi. Le Maroc entame ainsi bien sa compétition.

Voici les stades en compétition

Neuf stades répartis dans les six principales villes du Maroc ont été retenus pour abriter les 52 matchs au programme de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Des stades entièrement rénovés pour répondre aux normes internationales tandis que d'autres viennent de sortir de terre. Le Stade Prince-Moulay-Abdellah d'une capacité de 69 500 places sera l'enceinte principale de la présenté édition.

Rénové après 2 ans de travaux, ce mythique temple de Rabat accueillera le match d'ouverture et celui de la finale. A côté de ce lieu, il y a les Stades Moulay-Hassan (22 000) et Olympique (21 000). A Tanger, un stade de 18 000 places (El Medina) servira aussi de base de compétition ainsi que les stades Ibn-Batouta (75 600) et le Stade Mohammed-V (45 000) de Casablanca.

Le Grand Stade de Marrakech peut accueillir jusqu'à 45 240 personnes depuis les travaux mis en œuvre l'an dernier, le Stade de Fès avec ses 45 000 places et le Stade Adrar (Agadir) qui peut contenir 41 800 personnes.