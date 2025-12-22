Burkina Faso: Ecole nationale des eaux et forêts - 48 nouveaux agents prêts pour la reconquête écologique du territoire national

La 66e promotion des élèves de l'Ecole nationale des eaux et forêts a effectué sa sortie de promotion, samedi 20 décembre 2025, à Dindéresso. Cette promotion, forte de 48 nouveaux agents, a été baptisée promotion « Tou Fanga » (force de la forêt) par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro.

Après deux années de formation riches et intenses, la 66e promotion des élèves de l'Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) est désormais apte à « monter au front ». En effet, elle a effectué sa sortie de promotion, samedi 20 décembre 2025, à Dindéresso.

Composée d'agents forestiers et environnementalistes, elle compte 8 cadres supérieurs, dont 5 inspecteurs des eaux et forêts et 3 inspecteurs de l'environnement ; 35 cadres d'encadrement, dont 25 contrôleurs des eaux et forêts et 10 techniciens supérieurs de l'environnement ; et enfin 4 agents techniques de l'environnement.

Cette promotion est entièrement issue du concours professionnel de recrutement d'élèves Eaux et Forêts et Environnementalistes de l'année 2023. Placée sur le thème : « Gestion durable des massifs forestiers et réhabilitation environnementale des sites miniers : un levier pour la reconquête écologique du territoire national », la cérémonie a été présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, accompagné de son collègue chargé du Commerce, Serge Poda.

Le ministre Roger Baro a baptisé la promotion « Tou Fanga », qui signifie en langue dioula « la force de la forêt ». La cérémonie a été parrainée par le ministre secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara et le directeur général des Douanes, Dr Yves Kafando, tous deux représentés.

Selon le directeur général de l'ENEF, le colonel Fiédi Hakiékou, les élèves de cette 66e promotion ont été admis à l'école, le 17 octobre 2023, pour des cycles de formation de 24 mois pour les inspecteurs des eaux et forêts et de l'environnement, 21 mois pour les contrôleurs des eaux et forêts et les techniciens supérieurs de l'environnement, et enfin 18 mois pour les agents techniques de l'environnement.

Il a souligné l'importance de la formation des futurs protecteurs de l'environnement pour relever les défis de la reconquête écologique au Burkina Faso. « Durant leur séjour, les stagiaires ont suivi avec assiduité et discipline leur programme de formation », a-t-il indiqué.

Faire des forêts, de l'eau, des sols et des écosystèmes des piliers de la souveraineté nationale

Il a invité les élèves de la promotion « Tou Fanga » à faire preuve de discipline, de rigueur, d'intégrité et surtout d'humilité au cours de leurs carrières. « La gestion durable des massifs forestiers et la réhabilitation environnementale sont des éléments clés pour assurer un avenir durable pour notre pays », a-t-il déclaré.

Pour le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, le thème de cette édition n'est ni fortuit ni simplement académique. Il traduit une orientation claire : celle de reconstruire notre pays sur la base de nos propres ressources, de réparer les blessures infligées à notre environnement et de faire des forêts, de l'eau, des sols et des écosystèmes des piliers de la souveraineté nationale. Le ministre a félicité les élèves de la 66e promotion et leur a rappelé leur place dans le pays.

« L'Etat burkinabè n'attend pas de vous de simples exécutants. Il attend des femmes et des hommes intègres, engagés, courageux et incorruptibles. Partout où vous serez appelés à servir, vous devrez incarner la droiture, le sens du sacrifice, la loyauté à la Nation et la fidélité aux idéaux de la Révolution progressiste populaire impulsée par le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso », a-t-il lancé.

Les élèves de la 66e promotion, par la voix de leur délégué, Zakaria Zougmoré, ont exprimé leur engagement à mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises pour la protection de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et la réhabilitation environnementale. « Nous sommes conscients des défis et des responsabilités qui nous attendent. Nous sommes prêts à servir partout où la Nation nous appellera », a-t-il rassuré.