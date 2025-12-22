Burkina Faso: Foire de l'artisanat de l'univers carcéral - Pour une meilleure insertion sociale des détenus

La 1re édition de la Foire de l'artisanat de l'univers carcéral du Burkina Faso se déroule, à Ouagadougou, au Musée national, du 19 au 22 décembre 2025, autour du thème : « Le système pénitentiaire burkinabè à l'aune des réformes de gouvernance : quelles stratégies pour une meilleure professionnalisation et une insertion sociale des détenus ».

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Edasso Rodrigue Bayala, a patronné la cérémonie officielle de lancement de la première édition de la Foire de l'artisanat de l'univers carcéral du Burkina Faso (FAUCA-BF). L'objectif de la FAUCA-BF est de mettre en lumière les efforts consentis par l'administration pénitentiaire en matière de professionnalisation des personnes détenues, tout en favorisant leur préparation à une réinsertion sociale réussie.

Prévue du 19 au 22 décembre 2025, cette initiative inédite se déroule sur le thème : « Le système pénitentiaire burkinabè à l'aune des réformes de gouvernance : quelles stratégies pour une meilleure professionnalisation et une insertion sociale des détenus ».

Selon le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Edasso Rodrigue Bayala, la prison ne saurait être uniquement un lieu d'exécution de la peine, elle doit être un espace d'apprentissage, de responsabilisation et de reconstruction sociale. « Cette Foire traduit une vision résolument réformatrice, inscrivant l'action pénitentiaire dans une dynamique de gouvernance moderne, humaine et orientée vers des résultats durables », a-t-il expliqué.

A l'en croire, à travers des expositions-vente, des conférences-panels, des prestations artistiques et un village gastronomique, la Foire entend créer un cadre d'échanges entre l'univers carcéral et la société civile, afin de promouvoir une perception renouvelée de la prison comme espace de formation, de production et de reconstruction sociale.

Le ministre Bayala a confié qu'en lançant officiellement la première édition de la FAUCA-BF, le département réaffirme son engagement en faveur d'une justice équilibrée, inclusive et tournée vers la réinsertion sociale. Il a fait savoir que le thème choisi pour cette 1re édition est interpellateur, il appelle les acteurs du milieu carcéral à travailler en synergie avec la société civile à mettre en place un mécanisme pour un système carcéral adéquat.