L'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat a réalisé avec succès quatre opérations chirurgicales délicates pour retirer des tumeurs au niveau des reins et de la prostate, en utilisant les dernières technologies de chirurgie robotique.

Ces interventions de haute précision s'inscrivent dans le cadre de la Vision Clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), visant la modernisation continue de l'offre de soins national et le renforcement des capacités des services de Santé militaires.

"Aujourd'hui, nous avons réussi à réaliser quatre opérations chirurgicales délicates pour retirer des tumeurs au niveau des reins et de la prostate, en utilisant les dernières technologies de chirurgie robotique, qui ont été, toutes, couronnées de succès", a souligné le Médecin Colonel-Major et chef de pôle reins Urologie de l'HMIMV, Ameur Ahmed, dans une déclaration à la presse.

Il a, dans ce sens, indiqué qu'un programme de formation intensive et spécialisée a été mis en place pour permettre le renforcement des capacités des nouvelles compétences, ainsi qu'une préparation psychologique et mentale des équipes, ce qui a contribué à améliorer leurs performances dans un environnement chirurgical différent, qui exige une grande précision, une concentration rigoureuse et une patience exceptionnelle.

Le Médecin Colonel-Major a expliqué que ces opérations se sont déroulées dans de bonnes conditions et conformément aux normes en vigueur, notant qu'elles ont démontré la valeur ajoutée du robot chirurgical en offrant une grande précision de mouvement et une vision claire, ce qui a permis à l'équipe médicale d'enlever complètement les tumeurs ciblées tout en préservant les tissus sains environnants, à même de réduire le saignement et d'accélérer la convalescence.

Cette technique permet de réaliser une intervention chirurgicale complexe à distance, en tenant compte de certains aspects juridiques et techniques, a-t-il fait observer.

Les résultats obtenus aujourd'hui sont, en réalité, le fruit des efforts considérables et soutenus des Forces Armées Royales, en particulier l'équipe médicale et le personnel infirmier militaire, qu'il s'agisse de Chirurgiens, d'Anesthésistes, d'Infirmiers ou de Techniciens spécialisés, a fait savoir le Médecin Colonel-Major.

De son côté, le Médecin Général de Division, El Mehdi Zbir, Médecin-Chef de l'HMIMV, a indiqué qu'en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, considéré comme une institution hospitalière pionnière et un pôle d'excellence aux niveaux national et africain, continue de développer son système de santé dans toutes les spécialités et tous les domaines, tout en renforçant les compétences de son personnel médical et infirmier.

Dans ce contexte, l'hôpital s'est doté d'une nouvelle unité de pointe dédiée à la chirurgie robotique, qui comprend trois salles d'opération équipées des dernières technologies de haute précision et de qualité, a-t-il souligné, mettant en avant le programme de formation des compétences médicales et paramédicales mis en place pour maîtriser ces outils de nouvelle génération.

Cette avancée technologique permet désormais la prise en charge de pathologies complexes nécessitant une expertise médico-chirurgicale de haut niveau, a expliqué le Médecin Général de Division, relevant qu'au-delà de sa mission nationale, cette plateforme de soins bénéficie également aux patients en provenance de pays africains frères, illustrant ainsi l'engagement indéfectible du Royaume en faveur de la coopération Sud-Sud et du transfert de savoir-faire en matière de formation médicale continue sur le plan continental.

Le développement continu de l'offre de soin au sein de l'hôpital militaire Mohammed V constitue un levier stratégique pour la consolidation de la souveraineté sanitaire du Royaume, a-t-il dit, ajoutant que ce projet incarne la Vision Royale visant à faire de la Médecine militaire un modèle d'efficacité, d'innovation et de performance, tout en restant ouvert sur les progrès scientifiques les plus récents pour répondre aux défis de Santé publique.

Le premier bénéficiaire de cette innovation médicale s'est dit heureux et rassuré après le succès de l'opération qu'il a subie pour retirer les tumeurs au niveau de la prostate.

"J'aimerais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure les citoyens marocains, ainsi que mes vifs remerciements à l'équipe médicale pour les efforts colossaux déployés afin d'assurer le succès de cette intervention".

Un deuxième bénéficiaire d'une opération d'ablation d'une tumeur au niveau de la prostate à l'aide de la chirurgie robotique a fait part dans une déclaration similaire de sa satisfaction de l'accueil et de la qualité des soins fournis par l'ensemble du personnel médical de l'Hôpital militaire.

Il a, en outre, tenu à exprimer sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure le secteur de la santé.