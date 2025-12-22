Maroc: Vernissage à Rabat de l'exposition 'Palimpseste de l'exil' de l'artiste Bouchra Khnafou

Le vernissage de l'exposition "Palimpseste de l'exil", de l'artiste marocaine installée au Qatar Bouchra Khnafou, a eu lieu vendredi à l'espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger à Rabat.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 18 janvier, s'inscrit dans le cadre des activités culturelles et artistiques organisées par la Fondation en vue de valoriser les créations des artistes marocains résidant à l'étranger et de renforcer la présence de leurs expériences artistiques au sein du paysage culturel national.

Les œuvres exposées s'appuient sur "l'art des contrastes" à travers des oppositions de couleurs, de formes et de textures. La masse et le vide structurent ses toiles dans un rythme visuel harmonieux où l'équilibre est subtilement maintenu, ce qui leur confère une dimension contemplative fondée sur la multiplicité des couches et des significations.

L'artiste a également diversifié les compositions artistiques de ses œuvres en exploitant différents matériaux comme le papier, le tissu et les matériaux recyclés dans une approche plastique qui fait de la matière un élément fondamental dans l'œuvre artistique.

Dans une déclaration à la MAP, Bouchra Khnafou a indiqué que son expérience artistique s'est enrichie depuis son installation au Qatar, dans le sens où elle a découvert un environnement culturel, social et climatique différent.

"Le lieu, le climat et les modes de vie constituent des éléments actifs dans mon parcours créatif", a-t-elle poursuivi, notant que ses oeuvres reposent sur le principe de "l'accumulation et des couches, que ce soit au niveau des matériaux, de la couleur ou du geste".

Au-delà de la superficialité, l'œuvre artistique repose surtout sur la multiplicité des niveaux et des éléments, a-t-elle noté.

Diplômée de l'École supérieure des Beaux-Arts de Casablanca en 2002, Bouchra Khnafou réside actuellement au Qatar, où elle exerce en tant que professeure d'arts visuels, tout en poursuivant son parcours artistique.