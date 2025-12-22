Maroc: Tombée de rideau sur le 20e Festival Timitar

La 20e édition du Festival Timitar a pris fin après trois journées au rythme des musiques amazighes, africaines et arabes, dans une ambiance populaire, chaleureuse et profondément fédératrice.

Agadir s'est transformée en véritable capitale culturelle et musicale du continent, pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025, selon un communiqué des organisateurs.

Durant trois jours, des dizaines de milliers de spectateurs - habitants d'Agadir, visiteurs marocains, touristes et publics venus de toute l'Afrique - ont investi les différentes scènes du festival.

Cette édition anniversaire a réaffirmé le rôle central de Timitar en tant que plateforme de dialogue interculturel, où la richesse du patrimoine amazigh rencontre les créations contemporaines et les influences du continent africain. Des artistes venus du Maroc, d'Afrique et du monde arabe se sont succédé sur les scènes de la Place Al Amal et du Théâtre de Verdure, toutes deux rénovées et modernisées, offrant au public, aux artistes et aux médias des conditions d'accueil, de sécurité et de diffusion optimales.

La programmation a mis à l'honneur la diversité musicale et l'énergie panafricaine, portée par un public particulièrement engagé. Des étudiants de différentes communautés africaines, familles gadiries, touristes et supporters déjà présents pour la CAN ont formé une foule métissée, souvent drapeaux en main, transformant chaque concert en un moment de partage et de célébration collective.

La soirée africaine a donné le ton du festival avec une succession d'artistes venus d'Afrique et de ses diasporas, confirmant Timitar comme un espace de dialogue musical continental. Alpha Blondy a électrisé la Place Al Amal avec ses hymnes reggae repris en chœur par le public, tandis que Krys M a insufflé une énergie afro-pop contemporaine, réinterprétant les rythmes camerounais Bend Skin et Mangambeu. Shan'L et Isabel Novella ont offert un voyage vocal intense entre afro-pop, jazz et soul multilingue, salué par une foule enthousiaste.

La soirée orientale, spécialement dédiée à l'équipe nationale égyptienne, a été marquée par les performances des étoiles montantes de la scène rap du Moyen-Orient, notamment Double Zukshet et Wegz. Marwa Najy, accompagnée de l'Orchestre Hicham Telmoudi, a livré un hommage magistral à Oum Kalthoum, revisitant le répertoire de la diva avec émotion et modernité.

La soirée de clôture a proposé un large éventail de sons et de registres, du gipsy chaâbi de l'artiste Labess à la pop marocaine contemporaine, avant de s'achever sur les rythmes puissants de la Aïta. Les concerts très attendus de Jaylann, phénomène de la scène pop marocaine, qui, avec sa troupe, a livré une performance scénique remarquable, et de Nassim Haddad, figure emblématique de la Aïta et du chaâbi, ont marqué la fin de cette édition anniversaire. Danses, reprises en chœur et ferveur du public ont accompagné cette clôture festive et fédératrice.

Les artistes amazighs ont constitué, comme chaque année, le fil conducteur du festival. Fidèle à sa signature: «Les artistes amazighs accueillent les musiques du monde», le Festival Timitar demeure un espace où les artistes amazighs accueillent et font dialoguer les musiques du monde.

La nouvelle génération de la scène amazighe s'est également illustrée: le groupe AZA a proposé une fusion aboutie entre rythmes d'Afrique du Nord et influences internationales. Hicham Massine a revisité avec émotion les classiques d'Ammouri M'barek, tandis que Badr Ouabi a rendu un hommage appuyé au regretté Mohamed Rouicha en présence de son fils. De son côté, Khalid Al Waabani a modernisé avec finesse, l'art du Tagroubbit. Enfin, les troupes Ahwach Bnat Louz, Ahwach Tata et Ahwach Aglagal ont incarné avec force la dimension collective et communautaire d'Ahwach.

Les concerts ont été portés par des scènes de niveau international, enrichies cette année par un important travail scénographique inédit à Timitar. Mappings visuels signés VJ Kalamour, jeux de lumière et effets spéciaux ont ponctué la majorité des performances. Les DJ sets de DJ Deekay, Sound of Mint et du Collectif Sodfa ont prolongé l'expérience dans une ambiance électro-ethnique et festive, faisant de Timitar un événement aussi visuel que musical.