Afrique: Le Maroc déploie le grand jeu sur le plan organisationnel

Avec la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui a débuté dimanche, le Maroc entend avant tout marquer les esprits par l'ampleur de son dispositif organisationnel, conçu comme une démonstration de savoir-faire à l'approche du Mondial 2030, qu'il coorganisera avec l'Espagne et le Portugal, écrit le quotidien belge néerlandophone HBVL.

Les autorités marocaines n'ont épargné aucun effort financier et logistique pour faire de cette CAN "la plus importante jamais organisée", relève le journal, qui souligne un nombre record de billets vendus et des accords avec plus de trente partenaires médias européens.

Selon HBVL, cette édition repose sur des infrastructures entièrement modernisées avec des stades, des terrains et des centres d'entraînement, des établissements hôteliers, des accès routiers et des aménagements urbains totalement rénovés pour la circonstance.

"En termes d'organisation, ce sera une Coupe d'Afrique des nations à l'échelle européenne", ajoute le journal, rappelant que l'événement est perçu au Maroc comme un test grandeur nature pour l'accueil du Mondial 2030.

En mettant le paquet pour cette CAN, le Royaume affiche clairement sa volonté de se présenter dès maintenant comme un pays hôte idéal pour la Coupe du monde 2030, insiste-t-il.

HBVL aborde d'autre part le défi sportif que constitue cette CAN pour la sélection marocaine, annoncée comme l'un des grands favoris pour le sacre continental, faisant remarquer que les succès engrangés dernièrement confirment la dynamique du football marocain.

A l'occasion de la 35è édition de la CAN, le Royaume entend s'imposer comme une référence continentale, tant sur le plan organisationnel que sportif, conclut-il.